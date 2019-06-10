{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Перекупщики продают билеты на футбольный матч сборных России и Кипра вдвое дороже номинала

Билеты на центральные трибуны стадиона в Нижнем Новгороде продаются за 3000 рублей
Болельщики сборной России по футболу Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Болельщики сборной России по футболу
© Сергей Бобылев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Болельщики могут приобрести билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра в Нижнем Новгороде по цене, которая почти в два раза превышает номинальную стоимость. На центральные трибуны при официальной цене в 1600 рублей у нелегальных продавцов билеты продаются по 3000 рублей.

На эту тему
Сборная России по футболу продолжила подготовку к матчу отбора ЧЕ-2020 с командой Кипра

Как сообщили корреспонденту ТАСС местные жители, они рассчитывают купить билеты в день игры. При этом любители футбола рассматривают варианты как с покупкой билетов у перекупщиков возле стадиона, так и в интернет-кассах.

В начале июня коммерческий директор Российского футбольного союза Владимир Карпович сообщил ТАСС, что на матче ожидается аншлаг. Стадион "Нижний Новгород" вмещает 45 000 зрителей. Рекорд посещаемости арены составляет 43 319 человек, данное число зрителей было зафиксировано пять раз: четырежды во время чемпионата мира - 2018 на встречах Аргентина - Хорватия (0:3), Англия - Панама (6:1), Швейцария - Коста-Рика (2:2) и Уругвай - Франция (0:2), а также на игре за Суперкубок России 2018 года, когда встречались столичные клубы "Локомотив" и ЦСКА (0:1 доп. время).

Ранее 8 июня в матче третьего тура отборочного турнира российская команда обыграла сборную Сан-Марино со счетом 9:0, установив собственный рекорд результативности за одну встречу. В турнирной таблице группы I сборная России набрала шесть очков и занимает второе место, на первом месте - команда Бельгии, в активе которой девять очков. На третьей строчке с шестью очками идет команда Шотландии.

Матч между сборными России и Кипра состоится 11 июня, начало - 21:45 мск.

Теги
Евро-2020
Футбол в России
Власти Новосибирской области объявили о создании нового футбольного клуба на базе "Сибири"
Ранее сообщалось, что клуб будет переоформлен как некоммерческая организация
Читать полностью