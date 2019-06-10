ТАСС, 10 июня. Матч звезд европейского футбола пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге на берегу Невы. Об этом стало известно из пресс-релиза Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч будет проведен ровно за год до старта чемпионата Европы - 2020, который пройдет в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. Матч между командами "Звезды России" и командой послов Евро-2020 начнется в 12:00 мск с выстрелом пушки Петропавловской крепости, возле которой расположен Парк футбола Евро-2020. Игроки встретятся на поле размером 30 на 15 м, матч будет состоять из двух таймов по 20 минут.

В составе сборной России сыграют Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Дмитрий Сычев. В составе сборной послов Евро-2020 выступят чемпион Европы - 2004 грек Антониос Никополидис, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта, чемпионы мира и Европы в составе сборной Франции Робер Пирес и Давид Трезеге, а также трехкратный обладатель Лиги чемпионов испанец Фернандо Морьентес.

Чемпионат Европы - 2020 станет юбилейным - в честь 60-летия турнира соревнование примут 12 европейских стран. Матч открытия пройдет 12 июня на стадионе "Олимпийский" в Риме, финал турнира 12 июля примет лондонский "Уэмбли". В Санкт-Петербурге состоятся три матча группы В и четвертьфинал турнира.