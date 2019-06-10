Испанская футбольная федерация просит провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

ТАСС, 10 июня. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) во главе с президентом организации Луисом Рубиалесем обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой провести финальный матч Лиги Европы 2021 года в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба RFEF.

Бывший футболист "Севильи" Рейес скончался на 36-м году жизни в результате ДТП 1 июня. Машина Рейеса вылетела с дороги, перевернулась и загорелась, в аварии также погиб один из родственников футболиста, еще один пассажир получил травмы.

В заявлении говорится о том, что испанская федерация хотела бы провести финал Лиги Европы - 2021 на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Этот стадион является ареной родного клуба футболиста - "Севильи". В феврале УЕФА объявил, что на проведение финального матча турнира в 2021 году претендуют Тбилиси и Севилья.

Рейес является воспитанником "Севильи". В составе команды он выступал в 1999-2004 и 2012-2016 годах и выиграл с ней трижды Лигу Европы (2013/14, 2014/15, 2015/16). Также он становился чемпионом Англии в составе лондонского "Арсенала", побеждал в испанском чемпионате с мадридским "Реалом". Дважды выиграл Лигу Европы с мадридским "Атлетико". В составе сборной Испании (игроки до 19 лет) стал чемпионом Европы в 2002 году. За национальную команду на его счету 22 матча и четыре гола.