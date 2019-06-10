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Колобков: ряд региональных федераций по легкой атлетике может быть лишен аккредитаций

По итогам заседания совета IAAF было решено продлить отстранение ВФЛА
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ряд российских региональных федераций по легкой атлетике может быть лишен аккредитаций в том случае, если подтвердится информация о том, что тренеры продолжают вести запрещенную деятельность в них. Об этом рассказал журналистам министр спорта РФ Павел Колобков после совещания с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства.

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Ранее по итогам заседания совета Международной федерации легкоатлетических ассоциаций было решено продлить отстранение ВФЛА.

"Если подтвердится информация о тренерах, то не исключаю, что ряд региональных федераций может быть лишен аккредитаций. Но я заявляю, что никто из тренеров не ведет запрещенную деятельность", - сказал Колобков.

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