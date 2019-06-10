Колобков: ряд региональных федераций по легкой атлетике может быть лишен аккредитаций

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ряд российских региональных федераций по легкой атлетике может быть лишен аккредитаций в том случае, если подтвердится информация о том, что тренеры продолжают вести запрещенную деятельность в них. Об этом рассказал журналистам министр спорта РФ Павел Колобков после совещания с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства.