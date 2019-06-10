Баскетболист Хиггинс рад, что завершил выступления в ЦСКА победой в Единой лиге ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник ЦСКА Корри Хиггинс рад, что завершил выступления в московском клубе победой в Единой лиге ВТБ. Об этом он заявил ТАСС в понедельник после третьего матча финальной серии.

В понедельник ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 80:62 в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/19 и стал победителем турнира. Ранее портал Sportando сообщил о том, что Хиггинс, выступающий за ЦСКА с 2015 года, подпишет контракт с испанской "Барселоной".

"Это очень радостный и грустный момент одновременно. Это моя последняя игра за ЦСКА, и здорово, что мы закончили ее победой в Единой лиге. Я очень рад, и эта команда навсегда останется в моем сердце. Пожалуй, в ЦСКА были лучшие годы в моей карьере", - сказал он.

"Я продолжу карьеру в Европе", - добавил 29-летний Хиггинс.

Американец в составе ЦСКА стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019) и четырехкратным победителем Единой лиги ВТБ (2016, 2017, 2018, 2019).