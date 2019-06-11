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Исполком IBU объявил о добавлении новых этапов Кубка мира по биатлону с сезона-2020/21

Также с нового сезона каждый спортсмен должен будет предоставить сертификат, подтверждающий, что он прошел антидопинговую образовательную программу
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 июня. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) на заседании во Франкфурте принял решение об изменении формата проведения Кубка мира по биатлону на два ближайших сезона. Об этом во вторник сообщает пресс-служба IBU.

Открывающим этапом станут соревнования в финском Контиолахти, которые в 2020 году пройдут с 27 по 29 ноября, а в 2021 - с 26 по 28 ноября. В шведском Эстерсунде будет проходить первый этап Кубка Мира. В 2021 году турнир пройдет с 30 ноября по 6 декабря, а в 2022 - с 29 ноября по 5 декабря. Чемпионат мира 2021 года пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

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"Решение об изменении открытия сезона отражает наше желание обеспечить нам более современный и интересный формат, - сказал президент IBU Олле Даллин. - Новые этапы Кубка мира начиная с сезона-2020/21 отражают новый двухэтапный подход IBU к открытию Кубка мира. Так как соревнования Кубка мира были расписаны вплоть до 2022 года, новые даты являются немного обновлены с минимальными материальными и техническими последствиями. Точная программа соревнований на открытие сезона в ближайшие два года будет объявлена осенью".

Даллин добавил, что добавление новых этапов позволит расширить географию участников Кубка мира. "Наша цель - начать сезон с полных входных соревнований, нацеленных на то, чтобы собрать как можно больше спортсменов из всех квалифицированных стран. Мы стараемся использовать самые захватывающие и занимательные биатлонные форматы, гарантируя соревнования мирового класса в любых условиях".

Также исполком IBU объявил, что каждый спортсмен, намеревающийся участвовать в соревнованиях IBU с сезона-2019/20, должен предоставить сертификат, подтверждающий, что он прошел антидопинговую образовательную программу.

Следующее заседание Исполкома IBU пройдет с 13 по 14 июля в чешском Зноймо. На заседании Конгресса IBU, которое пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене, будет принято решение касательно статуса Союза биатлонистов России.

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