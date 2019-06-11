Исполком IBU объявил о добавлении новых этапов Кубка мира по биатлону с сезона-2020/21

Открывающим этапом станут соревнования в финском Контиолахти, которые в 2020 году пройдут с 27 по 29 ноября, а в 2021 - с 26 по 28 ноября. В шведском Эстерсунде будет проходить первый этап Кубка Мира. В 2021 году турнир пройдет с 30 ноября по 6 декабря, а в 2022 - с 29 ноября по 5 декабря. Чемпионат мира 2021 года пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

ТАСС, 11 июня. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) на заседании во Франкфурте принял решение об изменении формата проведения Кубка мира по биатлону на два ближайших сезона. Об этом во вторник сообщает пресс-служба IBU.

"Решение об изменении открытия сезона отражает наше желание обеспечить нам более современный и интересный формат, - сказал президент IBU Олле Даллин. - Новые этапы Кубка мира начиная с сезона-2020/21 отражают новый двухэтапный подход IBU к открытию Кубка мира. Так как соревнования Кубка мира были расписаны вплоть до 2022 года, новые даты являются немного обновлены с минимальными материальными и техническими последствиями. Точная программа соревнований на открытие сезона в ближайшие два года будет объявлена осенью".

Даллин добавил, что добавление новых этапов позволит расширить географию участников Кубка мира. "Наша цель - начать сезон с полных входных соревнований, нацеленных на то, чтобы собрать как можно больше спортсменов из всех квалифицированных стран. Мы стараемся использовать самые захватывающие и занимательные биатлонные форматы, гарантируя соревнования мирового класса в любых условиях".

Также исполком IBU объявил, что каждый спортсмен, намеревающийся участвовать в соревнованиях IBU с сезона-2019/20, должен предоставить сертификат, подтверждающий, что он прошел антидопинговую образовательную программу.

Следующее заседание Исполкома IBU пройдет с 13 по 14 июля в чешском Зноймо. На заседании Конгресса IBU, которое пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене, будет принято решение касательно статуса Союза биатлонистов России.