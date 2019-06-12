ВФЛА рассмотрит вопрос об уходе Сильнова с поста первого вице-президента 14 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 14 июня рассмотрит вопрос о приостановлении деятельности Андрея Сильнова на посту первого вице-президента организации. Об этом в среду сообщила пресс-служба ВФЛА.

Во вторник Сильнов заявил ТАСС, что получил уведомление о подозрении в нарушении антидопинговых правил от независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).

"Вопрос о приостановлении деятельности Андрея Сильнова на посту первого вице-президента ВФЛА в связи с фактом возможного нарушения им антидопинговых правил будет рассмотрен 14 июня. О принятом решении будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Должность первого вице-президента является выборной и исполняется на общественных началах. Сильнов был избран на этот пост 9 декабря 2016 года на конференции ВФЛА.

Сильнов является олимпийским чемпионом 2008 года в соревнованиях по прыжкам в высоту, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в помещении, чемпионом Европы.