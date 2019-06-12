Команда России обыграла сборную послов Евро-2020 в матче звезд европейского футбола

За год до старта. Как Санкт-Петербург готовится к чемпионату Европы по футболу

Матч проводился ровно за год до старта чемпионата Европы 2020 года, который пройдет в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. Встреча между командами началась с выстрелом пушки Петропавловской крепости, возле которой расположен Парк футбола, футболисты играли два тайма по 20 минут. Чемпион Европы 2004 года грек Антониос Никополидис не смог сыграть в составе команды послов, его заменил Александр Филимонов.

Основное время завершилось со счетом 16:16. В составе российской команды по пять раз отличились Дмитрий Сычев и Роман Широков, три мяча на счету Владислава Радимова, дважды забил Динияр Билялетдинов. За команду послов семь раз отличился Фернандо Морьентес, пять - Давид Трезеге, четыре - Робер Пирес. По результатам 11-метровых ударов сильнее оказалась команда "Звезды России".

Чемпионат Европы - 2020 станет юбилейным - в честь 60-летия турнира соревнование примут 12 европейских стран. Матч открытия пройдет 12 июня на стадионе "Олимпийский" в Риме, финал турнира 12 июля примет лондонский "Уэмбли". В Санкт-Петербурге состоятся три матча группы В и четвертьфинал турнира.