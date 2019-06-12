Широков: расширение РПЛ до 18 клубов должно быть экономически обосновано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) должно предоставить экономические расчеты, подтверждающие возможность расширения лиги с 16 до 18 клубов. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков.
Собрание клубов РПЛ состоялось 6 июня, большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.
"Они говорят, что расширение экономически выгодно. Пускай они предоставят нам сначала экономические расчеты, чтобы мы все увидели, выгодно расширение нашей лиге или нет. У нас 80 процентов клубов спонсируются из бюджета, налогоплательщикам хочется знать, куда эти деньги пойдут", - сказал Широков.
На текущий момент чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 матчей, встречаясь друг с другом по два раза. Большую часть истории первенства страны в чемпионате России выступали 16 команд. Исключениями стали 1993, 1996 и 1997 года (18 клубов). В 1992 году выступали 20 команд, которые были разделены на две группы.
В составе "Зенита" Широков провел 202 матча и стал автором 43 мячей, он является двукратным чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка России, футболист с клубом из Санкт-Петербурга выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. За сборную России полузащитник сыграл в 57 встречах, забив 13 голов.