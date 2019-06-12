Широков: расширение РПЛ до 18 клубов должно быть экономически обосновано

Собрание клубов РПЛ состоялось 6 июня, большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) должно предоставить экономические расчеты, подтверждающие возможность расширения лиги с 16 до 18 клубов. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков.

Больше не значит лучше. Плюсы и минусы увеличения числа клубов в Российской премьер-лиге

"Они говорят, что расширение экономически выгодно. Пускай они предоставят нам сначала экономические расчеты, чтобы мы все увидели, выгодно расширение нашей лиге или нет. У нас 80 процентов клубов спонсируются из бюджета, налогоплательщикам хочется знать, куда эти деньги пойдут", - сказал Широков.

На текущий момент чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 матчей, встречаясь друг с другом по два раза. Большую часть истории первенства страны в чемпионате России выступали 16 команд. Исключениями стали 1993, 1996 и 1997 года (18 клубов). В 1992 году выступали 20 команд, которые были разделены на две группы.

В составе "Зенита" Широков провел 202 матча и стал автором 43 мячей, он является двукратным чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка России, футболист с клубом из Санкт-Петербурга выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. За сборную России полузащитник сыграл в 57 встречах, забив 13 голов.