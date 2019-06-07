Больше не значит лучше. Плюсы и минусы увеличения числа клубов в Российской премьер-лиге

Зачем нужно расширять РПЛ с 16 до 18 команд, почему хотят снизить минимальную посещаемость стадионов и какую из всего этого можно извлечь выгоду

С сезона-2020/21 в элитном футбольном дивизионе России может выступить 18 команд. Такое предложение поддержали все представители клубов премьер-лиги, за исключением московского "Спартака". Окончательное решение будет принято исполкомом Российского футбольного союза (РФС), который состоится в конце июня. Одним из основных мотивов расширения является максимальное задействование на высшем уровне современных стадионов, которые были построены к чемпионату мира. В завершившемся сезоне в премьер-лиге выступали шесть клубов, которые принимают соперников на таких аренах. Это "Спартак", "Зенит", "Ростов", "Крылья Советов", "Рубин" и "Урал". Задачу повышения в классе решил "Сочи", так что в следующем сезоне в премьер-лиге выступит седьмая команда с современным стадионом. "Нижний Новгород" пробился в стыковые матчи, где встретился с самарскими "Крыльями Советов" и не смог выйти в премьер-лигу. Теперь у нижегородцев появляется больше шансов на решение задачи. На стадионе в Волгограде планирует проводить домашние матчи другой новичок премьер-лиги "Тамбов". Однако местным болельщикам хотелось бы видеть в премьер-лиге свой "Ротор", оставивший яркий след в истории российского футбола. Саранская "Мордовия" и калининградская "Балтика" хоть и не претендовали на повышение в классе, но при таких стадионах наверняка тоже будут иметь подобные амбиции.

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"Я поддерживаю расширение лиги до 18 команд. Более того, я всегда выступал за расширение лиги, — сказал ТАСС бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. — У нас большая страна. Тем более сейчас есть великолепная футбольная инфраструктура. Конечно же, мы сегодня должны всячески пропагандировать и популяризировать футбол. Сегодня, если посмотреть на европейский футбол, в Англии, Испании, Италии и Франции — по 20 команд, в остальных чемпионатах по 18 клубов. А мы — такая грандиозная страна, которая провела чемпионат мира, сделала массу всего и создала спортивную инфраструктуру. Конечно же, мы должны быть в тренде". "Расширение лиги — мощнейшая мотивация и стимул (для команд ФНЛ со стадионами, принимавшими ЧМ-2018, — прим. ТАСС). Сложно сказать, кого из клубов стоит ждать в премьер-лиге в сезоне-2020/21. Но спортивный принцип всегда должен присутствовать", — добавил Газзаев. "Инициатива расширения лиги до 18 команд исходит от клубов, в частности, такую идею на последнем исполкоме озвучил Евгений Гинер. РФС попросил Российскую премьер-лигу (РПЛ) предоставить аргументацию. Сегодня идею поддержали клубы, но представители РФС в обсуждении вопроса не участвовали. Никаких материалов от лиги мы пока не получали, поэтому сейчас сложно говорить о целесообразности расширения", — пояснили ТАСС в пресс-службе РФС. Экономическая выгода Количество участников высшего дивизиона чемпионата России не менялось с 1998 года. Плюс увеличения количества клубов состоит в экономической выгоде при стабильном финансировании всех участников. В сезоне-2018/19 благодаря более комфортным и вместительным стадионам был установлен рекорд посещаемости премьер-лиги, который составил 4 036 196 болельщиков. Дополнительные шансы на выход в премьер-лигу получат команды, выступающие на стадионах, которые были построены к чемпионату мира. Проблемой расширения может стать финансовая нестабильность клубов. В завершившемся сезоне с нехваткой средств с начала чемпионата столкнулся махачкалинский "Анжи". Общая сумма футбольных долгов клуба составляет 90 млн рублей. По ходу сезона премьер-лига выделила "Анжи" денежный транш для того, чтобы команда смогла доиграть сезон. По итогам прошлого сезона прекратили свое существование выступавшие в премьер-лиге "Амкар" и "Тосно". "Необходимо дать точную оценку времени, понять, есть ли в стране достаточное количество клубов, которые готовы к такому шагу. Финансовая проблема является главной в российском футболе, и наши клубы должны уметь правильно распоряжаться своими ресурсами для сохранения места в РПЛ. Клубам необходимо тратить больше денег на собственных воспитанников, а не на трансферы высокооплачиваемых футболистов. "Краснодар", "Чертаново" показывают хороший пример, "Уфа" зарабатывает в основном на продаже собственной молодежи. Если 70% бюджета тратить на трансферы, то это будет совершенно неверным решением", — отметил в беседе с ТАСС заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. "Мы должны быть уверены в том, что команды, которые увеличат РПЛ, будут готовы в первую очередь с точки зрения инфраструктуры. При отсутствии гарантий и несоблюдении требований лучше будет потерпеть и остаться в формате 16 команд", — подчеркнул генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Проблемы с календарем Вопросы к составителям календаря чемпионатов России возникают каждый год. Большое количество матчей переносится по причинам логистики или неблагоприятных климатических условий. В сезоне-2018/19 матч 16-го тура между "Оренбургом" и самарскими "Крыльями Советов", запланированный на 1 декабря, был перенесен из-за сильного холода. В тот же день под угрозой было проведение встречи между красноярским "Енисеем" и грозненским "Ахматом", игра состоялась, но на момент стартового свистка на термометрах представителей РПЛ значилась температура, не превышающая 14 градусов мороза. По ходу встречи температура опустилась до минус 19 градусов по Цельсию.

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При этом последний тур перед паузой завершился 10 декабря, а весенняя часть стартовала 2 марта. Задача составления календаря для 18 команд серьезно усложняется в связи с увеличением количества туров на четыре. Таким образом, решать проблему придется более ранним началом чемпионата и поздним окончанием либо за счет сокращения зимней паузы и игры в холодную погоду. Смещение сроков завершения внутренних соревнований может негативно сказаться на сборной, которая в первой половине июня проводит отборочные встречи или принимает участие в крупных турнирах. В чемпионате Германии также принимают участие 18 команд с перерывом на зимнюю паузу продолжительностью в месяц. Более мягкий климат и инфраструктура всех клубов позволяют проводить матчи уже в конце января. В России такое представить можно едва ли. Играть в середине недели также проблематично из-за календаря еврокубков и пауз на матчи национальной команды. За весь сезон возможность провести внутренние соревнования в будние дни выпадает не часто, часть из них отнимают встречи Кубка России. Интерес к этому турниру у ведущих клубов и так не очень высок, а с увеличением количества матчей, вероятно, станет еще ниже. Лучшие команды должны будут быстро приспособиться играть каждые три дня. Согласно проекту, в следующем чемпионате России в переходных играх будут участвовать 15-я и 16-я команды высшего дивизиона, а также финишировавшие на третьем и четвертом местах команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ). С учетом увеличения количества команд многие могут утратить мотивацию к последним турам. На данный момент шестая команда чемпионата России имеет шансы пробиться в еврокубки, а 13-я — принимает участие в стыковых матчах за право сохранить прописку в элите. При этом лига расширится за счет команд более низкого уровня, что уменьшит количество значимых с турнирной точки зрения матчей. Снижение минимальной вместимости и процента гостевых квот Представители клубов РПЛ подписали ходатайство о снижении минимальной вместимости арен с 10 тыс. до 8 тыс. зрителей. Снижение минимальной вместимости поддержали региональные клубы. В частности, стадионы "Оренбурга" и вышедшего в премьер-лигу "Тамбова" вмещают менее 10 тыс. зрителей. Из-за этого "Тамбов" планирует в следующем сезоне проводить домашние матчи на арене в Волгограде, построенной к чемпионату мира прошлого года.

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Также клубы поддержали идею сокращения квоты билетов для болельщиков гостевых команд с 10 до 7%. Было предложено уменьшить количество билетов на гостевые трибуны, поскольку 10-процентная квота завышена с учетом большой вместимости стадионов, построенных к чемпионату мира. В прошедшем сезоне только "Спартак", "Зенит" и ЦСКА регулярно заполняли гостевые сектора, да и то не на всех матчах. Клубы считают нужным сократить гостевую квоту для того, чтобы иметь возможность продавать билеты своим болельщикам на свободные места. Это позволит увеличить выручку с продаж билетов на домашних играх. "Я не за и не против. Сейчас любой клуб старается зарабатывать деньги, в том числе со зрителей, которые приходят на стадион. В стране экономическая ситуация такая, что стоимость проезда, билетов и проживания приводит к тому, что гостевые сектора не заполняются. Даже когда "Зенит" приезжает на "Спартак", он не полностью выкупает выездную квоту. Это больше экономическое решение клубов, если болельщики не приезжают, то можно квоту сократить и продавать для своих. Клубы сейчас деньги считают, для них это бюджет", — отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" РФС и РПЛ, известный болельщик "Спартака" Олег Семенов. "Если сокращена гостевая квота, то болельщику ничего не мешает купить билеты на центральные трибуны на те стадионы, которые не заполняются. Болельщик всегда найдет лазейку, как купить билет, главное, чтобы он доехал, чтобы у него была экономическая возможность приехать в другой город. РФС, лига и клубы должны развивать внутренний спортивный туризм", — считает собеседник агентства.

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