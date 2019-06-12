Уважение и бизнес. Нурмагомедов встретился с Порье

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его соперник американец Дастин Порье провели первую дуэль взглядов перед поединком. Пресс-конференция бойцов состоялась в среду в Лондоне, мероприятие стало первым в рамках раскрутки боя, который состоится 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби.

"Бой будет очень конкурентным, в этом самая большая сложность, - сказал Нурмагомедов. - Я уважаю Порье как человека и как бойца. Он победил большое количество крепких соперников, его бокс произвел на меня хорошее впечатление. Но для меня все по-прежнему, я собираюсь идти вперед и вижу цель".

Также Нурмагомедов отметил, что уже проводил поединки против бойцов с высоким уровнем ведения боя в стойке и побеждал их, поэтому не видит проблем перед встречей с Порье.

Американец отметил, что не намерен подстраиваться под соперника и отступать от собственного стиля.

"Меня спрашивали, вижу ли я минусы у Хабиба, я просто буду собой, - отметил Порье. - Я выйду в октагон и буду делать то, на что способен. 27 человек до меня пытались это сделать, и у них не получилось. Моя команда будет делать все, чтобы я хорошо подошел к бою, мы не будем искать минусы и дыры у соперника, мы будем делать лучшее из того, что я могу".

Реванш с Макгрегором и присутствие отца

В ходе пресс-конференции Нурмагомедов отметил, что ирландец Конор Макгрегор пока не заслуживает реванш. Первый поединок между спортсменами состоялся 6 октября прошлого года и завершился победой россиянина техническим нокаутом. После поединка бойцы обеих команд устроили потасовку на арене.