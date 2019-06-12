Уважение и бизнес. Нурмагомедов встретился с Порье

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его соперник американец Дастин Порье провели первую дуэль взглядов перед поединком. Пресс-конференция бойцов состоялась в среду в Лондоне, мероприятие стало первым в рамках раскрутки боя, который состоится 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби.
"Бой будет очень конкурентным, в этом самая большая сложность, - сказал Нурмагомедов. - Я уважаю Порье как человека и как бойца. Он победил большое количество крепких соперников, его бокс произвел на меня хорошее впечатление. Но для меня все по-прежнему, я собираюсь идти вперед и вижу цель".
Также Нурмагомедов отметил, что уже проводил поединки против бойцов с высоким уровнем ведения боя в стойке и побеждал их, поэтому не видит проблем перед встречей с Порье.
Американец отметил, что не намерен подстраиваться под соперника и отступать от собственного стиля.
"Меня спрашивали, вижу ли я минусы у Хабиба, я просто буду собой, - отметил Порье. - Я выйду в октагон и буду делать то, на что способен. 27 человек до меня пытались это сделать, и у них не получилось. Моя команда будет делать все, чтобы я хорошо подошел к бою, мы не будем искать минусы и дыры у соперника, мы будем делать лучшее из того, что я могу".
Реванш с Макгрегором и присутствие отца
В ходе пресс-конференции Нурмагомедов отметил, что ирландец Конор Макгрегор пока не заслуживает реванш. Первый поединок между спортсменами состоялся 6 октября прошлого года и завершился победой россиянина техническим нокаутом. После поединка бойцы обеих команд устроили потасовку на арене.
"За последние три года он одержал только одну победу - в любительском боксе, - сказал Нурмагомедов. - Он постучал и сдался, умолял, чтобы я не убивал его. Тони Фергюсон у меня на очереди. А если ты ничего не выигрываешь, о чем можно говорить?"
Также чемпион UFC отметил, что присутствие в Абу-Даби его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова будет большим плюсом для команды.
"Это будет большое шоу, я с удовольствием подерусь в Абу-Даби, - сказал Нурмагомедов. - Самое главное - мой отец сможет быть со мной. Он не может попасть в США, но может быть рядом в Абу-Даби. Я с нетерпением жду этого дня".
Американская виза отца Нурмагомедова была аннулирована. Ему отказывают в получении новой.
Бизнес и планы
По словам Нурмагомедова, победы над американцем Тони Фергюсоном и канадцем Жоржем Сен-Пьером позволят ему стать лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий.
"Я ничего не знаю о том, собирается ли Сен-Пьер вообще возвращаться, - сказал спортсмен. - Я хотел бы сделать мое наследие максимальным. Я должен победить Дастина [Порье], победить Тони Фергюсона и победить Сен-Пьера. Только тогда я смогу считаться лучшим вне зависимости от весовых категорий".
Рассказал российский боец и о своих бизнес-планах. В частности, он планирует открыть тренировочные залы в Москве, Лондоне и Абу-Даби.
Поединок против Порье станет первым для Нурмагомедова после дисквалификации за потасовку после боя с Макгрегором. Всего на его счету 27 побед и ни одного поражения.
Порье провел 31 поединок по правилам смешанных единоборств, одержав 25 побед и потерпев пять поражений.