Тарасенко: хоккеисты "Сент-Луиса" очень долго будут праздновать победу в Кубке Стэнли

ТАСС, 13 июня. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" очень долго будут праздновать победу в Кубке Стэнли. Об этом рассказал российский нападающий команды Владимир Тарасенко, чьи слова приводятся на русскоязычной версии сайта НХЛ.

В ночь на четверг "Сент-Луис" обыграл "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ. "Сент-Луис" впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Тарасенко в заключительной игре финала отметился результативной передачей.

"Сил нет, все очень устали, сейчас время праздновать, будем праздновать сильно долго, - сказал Тарасенко. - Это большая победа для всех нас. Ощущения такие, как будто это происходит не с нами, просто нет слов. Сейчас хочется поскорее вернуться в Сент-Луис и праздновать со своими близкими, болельщиками".

В плей-офф "Сент-Луис" обыграл поочередно "Виннипег" (4-2 в серии), "Даллас" (4-3), "Сан-Хосе" (4-2) и "Бостон" (4-3). Тарасенко в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли в 26 матчах набрал 17 очков (11 голов + 6 результативных передач).