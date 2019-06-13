Барбашев: игроки "Сент-Луиса" были уверены в себе в последней игре финала плей-офф НХЛ

ТАСС, 13 июня. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" были уверены в себе перед заключительной игрой финальной серии Кубка Стэнли. Об этом рассказал российский нападающий команды Иван Барбашев, чьи слова приводятся на русскоязычной версии сайта НХЛ.

В четверг "Блюз" в седьмом матче финальной серии переиграли "Бостон" со счетом 4:1 и впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли.

"Не могу поверить, что это случилось, я очень рад, - сказал Барбашев. - Мы готовились, были уверены в себе. Было какое-то волнение перед игрой, но это прошло после первых двух смен, потом приступили к своей игре. В первом периоде "Бостон" играл гораздо лучше, но наш вратарь сыграл хорошо".

В прошедшем плей-офф "Сент-Луис" обыграл поочередно "Виннипег" (4-2 в серии), "Даллас" (4-3), "Сан-Хосе" (4-2) и "Бостон" (4-3). Барбашев в розыгрыше Кубка Стэнли в 25 матчах набрал 6 очков (3 гола + 3 результативные передачи).