Нападающий "Сент-Луиса" О'Райлли заявил, что радовался как ребенок победе в Кубке Стэнли

В ночь на четверг "Сент-Луис" обыграл на выезде "Бостон" (4:1) в седьмом матче финальной серии и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. О'Райлли впервые получил "Конн Смайт Трофи", приз самому ценному игроку плей-офф.

"Это трудно описать. Я радовался как ребенок, это невероятное чувство", - сказал О'Райлли.

Партнер О'Райлли по команде нападающий Брэйден Шенн назвал форварда "настоящим зверем". "Он был зверем во всех играх плей-офф, он стал чемпионом Кубка Стэнли за год, этот парень - настоящий зверь", - отметил Шенн.

Статистика О'Райлли

О'Райлли стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона, в регулярном чемпионате он набрал 77 (28+49) очков, в плей-офф на его счету 23 (8+15) балла за результативность. По этому показателю нападающий разделил первое место с игроком "Бостона" Брэдом Маршандом - 23 (9+14).

В финальной серии О'Райлли набрал 9 (5+4) очков в 7 матчах, забивая голы в четырех играх подряд, в истории финалов НХЛ до этого лишь 13 игроков забрасывали в четырех или более играх. Последний раз подобное удавалось Уэйну Гретцки в 1985 году, когда его "Эдмонтон" переиграл "Филадельфию". Также О'Райлли завершил сезон, набирая очки в шести заключительных матчах, что в последний раз удавалось Марку Мессье в 1994 году.

На счету О'Райлли, для которого прошедший сезон стал 10-м в НХЛ, также приз "Леди Бинг Трофи" (2014). Этот трофей ежегодно присуждается игроку НХЛ, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.

О'Райлли выступал в составе трех команд за время своей карьеры в НХЛ. До "Сент-Луиса" он являлся игроком "Колорадо" (2009-2015) и "Баффало" (2015-2018). На счету 28-летнего форварда 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 499 (183+316) очков. В плей-офф игрок провел 39 встреч, записав на свой счет 30 (11+19) очков.