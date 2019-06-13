Раск: "Бостон" уступил "Сент-Луису" в финале Кубка Стэнли из-за одной неудачной игры

В ночь на четверг "Бостон" проиграл "Сент-Луису" в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 1:4. "Сент-Луис" впервые в истории стал обладателем трофея.

"Мы сражались друг за друга весь год, верили, что этот сезон может стать для нас особенным, - сказал Раск. - Все испортила одна неудачная игра, несколько плохих эпизодов. Что есть, то есть. Но я горжусь парнями в нашей раздевалке".

"Что бы мы сейчас ни сказали, это не имеет значения, случилось то, что случилось, - отметил нападающий "Бостона" Патрис Бержерон. - Я горжусь ребятами, горжусь тем, как сражался весь "Бостон", но мы не добились результата. У нас весь сезон был сплоченный коллектив. Мы пробились в финал Кубка Стэнли, и это уже невероятно".

В последний раз "Бостон" становился чемпионом НХЛ в 2011 году.