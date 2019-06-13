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ХК "Сибирь" примет участие в организации приезда Тарасенко с Кубком Стэнли в Новосибирск

Генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский поздравил бывшего игрока команды с победой в Кубке Стэнли
Владимир Тарасенко AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Jeff Roberson

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" будет участвовать в организации приезда нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко в Новосибирск для презентации Кубка Стэнли. Об этом ТАСС в четверг по телефону заявил генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский.

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В ночь на четверг "Сент-Луис" в седьмом матче финальной серии переиграл "Бостон" со счетом 4:1 и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. В минувшем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 27-летний Тарасенко набрал 17 очков (11 голов + 6 передач). Форвард является воспитанником новосибирского хоккея, он выступал за клубы системы "Сибири" с 2008 по 2012 год.

"Когда согласуем все даты и детали [приезда Тарасенко с Кубком Стэнли], мы все организуем, конечно. Ясно, что клуб будет в этом участвовать, это однозначно", - заявил Фастовский.

"Мы поздравляем его, гордимся им. Мы следили за выступлениями Володи, его становление прошло у нас на глазах. Конечно, это наша гордость, мы очень рады, что такой успех пришел в том числе и в Новосибирскую область", - добавил собеседник агентства.

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