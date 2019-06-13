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Тренер "Сент-Луиса": Биннингтон показал выдающуюся игру в седьмом матче финала плей-офф

В решающем матче за Кубок Стэнли клуб из Сент-Луиса добился победы со счетом 4:1

ТАСС, 13 июня. Игра голкипера Джордана Биннингтона в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона" была лучшей в серии. Об этом заявил главный тренер "Сент-Луиса" Крэйг Беруби, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.

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В ночь на четверг "Сент-Луис" обыграл на выезде "Бостон" (4:1) в седьмом матче финальной серии и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

"Он был выдающимся в сегодняшней игре. Я думаю, что эта игра была его лучшей в серии", - сказал Беруби.

Сам 25-летний Биннингтон заявил, что для него этот год был невероятным. Он стал первым вратарем-новичком в истории НХЛ, кому удалось выиграть 16 игр в плей-офф. Также он стал четвертым новичком, который победил в седьмой игре финальной серии Кубка Стэнли.

"Так и должно было быть. Это был невероятный год, и я не могу поверить, что мы выиграли. Это потрясающе", - сказал Биннингтон.

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