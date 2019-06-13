Бывший одноклубник Барбашева считает, что он выиграл Кубок Стэнли благодаря трудолюбию

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Иван Барбашев сумел стать обладателем Кубка Стэнли за счет трудолюбия и честного отношения к себе и к хоккею. Такое мнение ТАСС высказал защитник московского "Динамо", игравший с Барбашевым за ХК МВД в Молодежной хоккейной лиге Андрей Миронов.

Со дна на вершину. "Сент-Луис" с Тарасенко и Барбашевым впервые завоевал Кубок Стэнли

Барбашев в составе "Сент-Луиса" минувшей ночью стал обладателем трофея - его клуб в седьмом матче выиграл у "Бостона" со счетом 4:1. Россиянин провел 25 матчей в плей-офф, набрав шесть очков (три гола + три передачи). Форвард является воспитанником "Динамо" и ЦСКА.

"Я помню, что он был капитаном "Динамо" среди игроков 1995 года рождения. Это отличный парень в жизни, трудолюбивый на льду, я за него очень рад, - сказал Миронов. - Он сумел достичь таких высот за счет своего трудолюбия, за счет того, что честно относился к себе и своей работе. Он терпел и многого добился".

В регулярном чемпионате Барбашев провел 80 матчей, в которых набрал 26 очков (14+12).