Со дна на вершину. "Сент-Луис" с Тарасенко и Барбашевым впервые завоевал Кубок Стэнли

ТАСС, 13 июня. "Сент-Луис", за который выступают российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, впервые за свою 52-летнюю историю стал обладателем Кубка Стэнли. В ночь на четверг в решающем седьмом матче финальной серии "Сент-Луис" на выезде переиграл "Бостон" со счетом 4:1.
В четвертый раз подряд российские хоккеисты стали обладателями Кубка Стэнли. Второй сезон кряду главный трофей выигрывает команда, ранее не побеждавшая (в 2018 году это сделал "Вашингтон").
По ходу финальной серии соперники чередовали победы. Сначала выиграл "Бостон" со счетом 4:2, во второй встрече в овертайме сильней оказался "Сент-Луис" (3:2). После этого серия переехала на арену "Блюз", где команды снова обменялись победами (7:2 - "Бостон", 4:2 - "Сент-Луис"). Будущие обладатели Кубка Стэнли взяли верх в пятой встрече (2:1) и могли решить исход серии на домашнем льду, однако "Бостон" уверенно победил в шестой игре (5:1), тем самым продлив решающее противостояние до семи матчей.
В 17-й раз в истории НХЛ чемпион определился по итогам семи матчей финальной серии. Последний раз подобное случилось в 2011 году, когда "Бостон" на выезде победил "Ванкувер" (4:0) и выиграл Кубок Стэнли, тогда по две шайбы забросили Патрис Бержерон и Брэд Маршанд, выступающие за "Бостон" до сих пор. Из участников нынешнего финала восемь лет назад также играли защитник Здено Хара и нападающий Давид Крейчи, а голкипер Туукка Раск был запасным вратарем и в решающей серии на льду не появлялся.
"Бостон", выигрывал Кубок Стэнли шесть раз и в 14-й раз проиграл в финале. Всего в составе "Бостона" в серии принимали участия шесть игроков, ранее побеждавших в Кубке Стэнли. В 2015-м году чемпионом также стал Юаким Нордстрём, завоевавший трофей с "Чикаго". У "Сент-Луиса" в финальной серии принимал участие лишь один обладатель Кубка Стэнли - Оскар Сундквист, побеждавший в 2016 году в составе "Питтсбурга".
Всего в истории седьмых матчей финалов 12 побед одержали хозяева. Но стоить отметить, что "Сент-Луис" в этом розыгрыше плей-офф намного лучше играл в гостях: 10 побед в 13 матчах против 6 побед в 13 играх дома.
Из грязи в князи
"Сент-Луис" по итогам регулярного чемпионата финишировал на пятом месте в Западной конференции, при этом еще в начале января команда занимала последнее место в общей таблице НХЛ. Таким образом, "Сент-Луис" стал первой командой в истории профессиональных американских лиг, которая стала чемпионом после того, как находилась на последнем месте в турнирной таблице.
В середине ноября клуб уволил главного тренера Майка Йео, команду возглавил его помощник Крэйг Беруби, который сделал ставку на 25-летнего вратаря Джордана Биннингтона, до этого проведшего в НХЛ один матч. Биннингтон в 32 матчах регулярного чемпионата пять раз сыграл "на ноль", отражая 92,7% бросков по воротам, в плей-офф он провел все 25 игр (в одной был заменен по ходу матча) и отразил 91,4% бросков. В решающей игре он отбил 32 броска из 33.
"Биннингтон был великолепен с самой первой игры, которую он провел. Это отличная и впечатляющая история для него. Ему будет, что рассказать и вспомнить", - сказал после матча капитан "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело.
Для "Сент-Луиса" победа стала первой в истории финальных серий, клуб вышел в решающую стадию розыгрыша Кубка Стэнли четвертый раз. Последний финал был в сезоне-1969/70, тогда "Сент-Луис" уступил именно "Бостону", не сумев выиграть ни в одной встрече (0-4). Два других решающих противостояния - с "Монреалем" - тоже завершились поражениями всухую. В финальной серии 1970 года одним из арбитров работал член Зала хоккейной славы Нил Армстронг - отец нынешнего генерального менеджера "Сент-Луиса" Дуга Армстронга.
"Сент-Луису", который выступает в НХЛ с 1967 года, понадобилось 52 года, чтобы выиграть свой первый Кубок Стэнли. Это дольше всех в истории лиги.
По ходу плей-офф "Сент-Луис" оказался сильнее "Виннипега" (4-2 в серии), "Далласа" (4-3) и "Сан-Хосе" (4-2). Весомый вклад в успех команды внесли российские нападающие Тарасенко и Барбашев. На счету Тарасенко 11 голов и пять результативных передач, 27-летний форвард забросил шайбу во втором матче финальной серии и стал первым за 29 лет игроком "Сент-Луиса", набравшим очки в восьми матчах плей-офф подряд. 23-летний Барбашев набрал шесть очков (3+3), но хорошо справлялся с функциями центрального нападающего четвертого звена, имея при этом положительный показатель полезности (+1).
Фактор Биннингтона
Барбашев, который пропустил шестой матч серии из-за дисквалификации за удар в голову в пятой встрече, вернулся в состав в решающей игре. Он заменил своего коллегу по амплуа Роберта Томаса. В обороне гостей вместо Роберта Бортуццо появился Джоэль Эдмундсон. В состав "Бостона" после травмы, полученной во втором матче финальной серии, вернулся защитник Мэтт Гжельчик, который вытеснил Коннора Клифтона.
"Бостон" начал седьмой матч очень активно, как и положено фавориту и хозяину. На восьмой минуте встречи защитник "Сент-Луиса" Колтон Парайко выбросил шайбу за пределы площадки, за что был наказан двухминутным штрафом. Это удаление так и осталось единственным в матче. Хозяева создали три опасных момента, но всякий раз свою команду выручал Биннингтон.
Гости к своим моментам отнеслись более бережно. Несмотря на то, что хоккеисты "Бостона" в первом периоде в три раза перебросали оппонентов (12-4), в счете вел "Сент-Луис". Сначала Райан О'Райлли переправил шайбу в ворота после броска защитника Джея Боумистера. А за восемь секунд до конца стартовой двадцатиминутки Пьетранджело броском с неудобной руки завершил быструю атаку.
Для О'Райлли это очко стало 22-м в розыгрыше Кубка Стэнли. По этому показателю он побил рекорд клуба. Ранее по 21 очку набирали Бретт Халл, Берни Федерко и Дуг Гилмор. О'Райлли также стал первым с 1985 года игроком, который отличился в четырех подряд финальных матчах, в последний раз это удавалось Уэйну Гретцки.
Во втором периоде хоккеисты "Сент-Луиса" действовали по счету и не позволяли хозяевам создавать большое количество опасных моментов. Несмотря на то, что "Бостон" большую часть игрового времени владел шайбой, игроки гостей играли терпеливо и дисциплинированно. Биннингтон по-прежнему не допускал ошибок, и на второй перерыв команды ушли с прежним счетом.
Финальный аккорд
С начала третьего периода "Бостон" понесся вперед изо всех сил, но все старания хозяев снова разбивались о защиту "Сент-Луиса" и Биннингтона. Самый реальный шанс сократить отставание в счете в середине третьего периода упустил Нордстрём, который остался один перед вратарем, но не смог поднять шайбу над его щитком и забросить ее в пустой верхний угол.
Через минуту Брэйден Шенн после великолепной передачи Тарасенко забросил третью шайбу в ворота Раска и практически снял все вопросы о победителе. Нападающий стал пятым российским хоккеистом, набравшим очки в седьмом матче финала Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Сергею Зубову (2 очка), Павлу Буре, Алексею Ковалеву и Евгению Малкину (по 1 очку). Шайбы в седьмых встречах финалов российские хоккеисты не забрасывали.
"Это большая победа для всех нас. Ощущения такие, как будто это происходит не с нами, просто нет слов. Сейчас хочется поскорее вернуться в Сент-Луис и праздновать со своими близкими, болельщиками", - сказал после матча Тарасенко.
Спустя четыре минуты свою первую шайбу в плей-офф забросил нападающий "Сент-Луиса" Закари Санфорд. Хозяева заменили вратаря шестым полевым игроком и усилиями Гжельчика смогли отыграть одну шайбу. На большее "Бостон" не хватило.
"Нереализованные нами моменты в первом периоде дали "Сент-Луису" дополнительные силы. Мы продолжали бороться и играть по заданию до тех пор, пока встреча не закончилась. Думаю, что во втором периоде действовали не очень хорошо в атаке, следовало создавать больше помех вратарю и искать шансы на добивании", - отметил главный тренер "Бостона" Брюс Кэссиди.
Лучшие из лучших
Самым ценным игроком плей-офф был признан О'Райлли, который вместе с Маршандом стал самым результативным хоккеистом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли по системе "гол+пас", набрав 23 очка. О'Райлли завершил сезон, набирая очки в шести заключительных матчах, что в последний раз удавалось Марку Мессье в 1994 году. Лучшим снайпером розыгрыша Кубка Стэнли стал форвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр, забросивший 14 шайб. Пьетранджело стал первым за восемь лет игроком обороны, поднявшим Кубок Стэнли в качестве капитана.
"Я очень горжусь тем, что нам удалось завоевать этот Кубок Стэнли, просто невероятно. Мы собрались все вместе после поражения в шестом матче и продолжили двигаться дальше, в результате чего дошли до цели. Мы верили друг в друга", - подчеркнул Пьетранджело.
Биннингтон стал первым вратарем-новичком, которому удалось одержать 16 побед в плей-офф. Беруби стал седьмым тренером, которому удалось завоевать Кубок Стэнли, возглавив команду по ходу сезона. Ранее такого достижения добивались Джек Ирвин ("Торонто", 1932), Эл Макнил ("Монреаль",1971), Ларри Робинсон ("Нью-Джерси", 2000), Дэн Байлсма ("Питтсбург", 2009), Дэрилл Саттер ("Лос-Анджелес", 2012) и Майк Салливан ("Питтсбург", 2016). Помощник Беруби Робинсон выиграл Кубок Стэнли в 10-й раз, шесть раз он завоевывал трофей в качестве игрока, один - в роли главного тренера и три - в роли ассистента.
Тарасенко забросил в плей-офф 11 шайб и стал шестым россиянином, который преодолел рубеж в 10 голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Павлу Буре (16), Александру Овечкину (15), Евгению Малкину (14), Евгению Кузнецову (12) и Никите Кучерову (11).
Защитник Джей Боумистер стал 29-м членом Тройного золотого клуба среди игроков. В него попадают хоккеисты, по ходу карьеры становившиеся обладателями Кубка Стэнли, а также победителями Олимпиады и чемпионата мира. Игрок "Сент-Луиса" в 2003 и 2004 годах завоевывал золото чемпионата мира, а в 2014-м стал победителем Олимпиады в составе сборной Канады. Единственным тренером, входящим в Тройной золотой клуб, является нынешний наставник "Торонто" канадец Майк Бэбкок.
Официально сезон НХЛ будет завершен 19 июня, когда в Лас-Вегасе пройдет церемония вручения индивидуальных призов по итогам регулярного чемпионата.