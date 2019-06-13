Со дна на вершину. "Сент-Луис" с Тарасенко и Барбашевым впервые завоевал Кубок Стэнли

ТАСС, 13 июня. "Сент-Луис", за который выступают российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, впервые за свою 52-летнюю историю стал обладателем Кубка Стэнли. В ночь на четверг в решающем седьмом матче финальной серии "Сент-Луис" на выезде переиграл "Бостон" со счетом 4:1. В четвертый раз подряд российские хоккеисты стали обладателями Кубка Стэнли. Второй сезон кряду главный трофей выигрывает команда, ранее не побеждавшая (в 2018 году это сделал "Вашингтон").

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По ходу финальной серии соперники чередовали победы. Сначала выиграл "Бостон" со счетом 4:2, во второй встрече в овертайме сильней оказался "Сент-Луис" (3:2). После этого серия переехала на арену "Блюз", где команды снова обменялись победами (7:2 - "Бостон", 4:2 - "Сент-Луис"). Будущие обладатели Кубка Стэнли взяли верх в пятой встрече (2:1) и могли решить исход серии на домашнем льду, однако "Бостон" уверенно победил в шестой игре (5:1), тем самым продлив решающее противостояние до семи матчей. В 17-й раз в истории НХЛ чемпион определился по итогам семи матчей финальной серии. Последний раз подобное случилось в 2011 году, когда "Бостон" на выезде победил "Ванкувер" (4:0) и выиграл Кубок Стэнли, тогда по две шайбы забросили Патрис Бержерон и Брэд Маршанд, выступающие за "Бостон" до сих пор. Из участников нынешнего финала восемь лет назад также играли защитник Здено Хара и нападающий Давид Крейчи, а голкипер Туукка Раск был запасным вратарем и в решающей серии на льду не появлялся. "Бостон", выигрывал Кубок Стэнли шесть раз и в 14-й раз проиграл в финале. Всего в составе "Бостона" в серии принимали участия шесть игроков, ранее побеждавших в Кубке Стэнли. В 2015-м году чемпионом также стал Юаким Нордстрём, завоевавший трофей с "Чикаго". У "Сент-Луиса" в финальной серии принимал участие лишь один обладатель Кубка Стэнли - Оскар Сундквист, побеждавший в 2016 году в составе "Питтсбурга". Всего в истории седьмых матчей финалов 12 побед одержали хозяева. Но стоить отметить, что "Сент-Луис" в этом розыгрыше плей-офф намного лучше играл в гостях: 10 побед в 13 матчах против 6 побед в 13 играх дома. Из грязи в князи "Сент-Луис" по итогам регулярного чемпионата финишировал на пятом месте в Западной конференции, при этом еще в начале января команда занимала последнее место в общей таблице НХЛ. Таким образом, "Сент-Луис" стал первой командой в истории профессиональных американских лиг, которая стала чемпионом после того, как находилась на последнем месте в турнирной таблице.

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В середине ноября клуб уволил главного тренера Майка Йео, команду возглавил его помощник Крэйг Беруби, который сделал ставку на 25-летнего вратаря Джордана Биннингтона, до этого проведшего в НХЛ один матч. Биннингтон в 32 матчах регулярного чемпионата пять раз сыграл "на ноль", отражая 92,7% бросков по воротам, в плей-офф он провел все 25 игр (в одной был заменен по ходу матча) и отразил 91,4% бросков. В решающей игре он отбил 32 броска из 33. "Биннингтон был великолепен с самой первой игры, которую он провел. Это отличная и впечатляющая история для него. Ему будет, что рассказать и вспомнить", - сказал после матча капитан "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело. Для "Сент-Луиса" победа стала первой в истории финальных серий, клуб вышел в решающую стадию розыгрыша Кубка Стэнли четвертый раз. Последний финал был в сезоне-1969/70, тогда "Сент-Луис" уступил именно "Бостону", не сумев выиграть ни в одной встрече (0-4). Два других решающих противостояния - с "Монреалем" - тоже завершились поражениями всухую. В финальной серии 1970 года одним из арбитров работал член Зала хоккейной славы Нил Армстронг - отец нынешнего генерального менеджера "Сент-Луиса" Дуга Армстронга. "Сент-Луису", который выступает в НХЛ с 1967 года, понадобилось 52 года, чтобы выиграть свой первый Кубок Стэнли. Это дольше всех в истории лиги. По ходу плей-офф "Сент-Луис" оказался сильнее "Виннипега" (4-2 в серии), "Далласа" (4-3) и "Сан-Хосе" (4-2). Весомый вклад в успех команды внесли российские нападающие Тарасенко и Барбашев. На счету Тарасенко 11 голов и пять результативных передач, 27-летний форвард забросил шайбу во втором матче финальной серии и стал первым за 29 лет игроком "Сент-Луиса", набравшим очки в восьми матчах плей-офф подряд. 23-летний Барбашев набрал шесть очков (3+3), но хорошо справлялся с функциями центрального нападающего четвертого звена, имея при этом положительный показатель полезности (+1). Фактор Биннингтона Барбашев, который пропустил шестой матч серии из-за дисквалификации за удар в голову в пятой встрече, вернулся в состав в решающей игре. Он заменил своего коллегу по амплуа Роберта Томаса. В обороне гостей вместо Роберта Бортуццо появился Джоэль Эдмундсон. В состав "Бостона" после травмы, полученной во втором матче финальной серии, вернулся защитник Мэтт Гжельчик, который вытеснил Коннора Клифтона.

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"Бостон" начал седьмой матч очень активно, как и положено фавориту и хозяину. На восьмой минуте встречи защитник "Сент-Луиса" Колтон Парайко выбросил шайбу за пределы площадки, за что был наказан двухминутным штрафом. Это удаление так и осталось единственным в матче. Хозяева создали три опасных момента, но всякий раз свою команду выручал Биннингтон. Гости к своим моментам отнеслись более бережно. Несмотря на то, что хоккеисты "Бостона" в первом периоде в три раза перебросали оппонентов (12-4), в счете вел "Сент-Луис". Сначала Райан О'Райлли переправил шайбу в ворота после броска защитника Джея Боумистера. А за восемь секунд до конца стартовой двадцатиминутки Пьетранджело броском с неудобной руки завершил быструю атаку. Для О'Райлли это очко стало 22-м в розыгрыше Кубка Стэнли. По этому показателю он побил рекорд клуба. Ранее по 21 очку набирали Бретт Халл, Берни Федерко и Дуг Гилмор. О'Райлли также стал первым с 1985 года игроком, который отличился в четырех подряд финальных матчах, в последний раз это удавалось Уэйну Гретцки. Во втором периоде хоккеисты "Сент-Луиса" действовали по счету и не позволяли хозяевам создавать большое количество опасных моментов. Несмотря на то, что "Бостон" большую часть игрового времени владел шайбой, игроки гостей играли терпеливо и дисциплинированно. Биннингтон по-прежнему не допускал ошибок, и на второй перерыв команды ушли с прежним счетом. Финальный аккорд С начала третьего периода "Бостон" понесся вперед изо всех сил, но все старания хозяев снова разбивались о защиту "Сент-Луиса" и Биннингтона. Самый реальный шанс сократить отставание в счете в середине третьего периода упустил Нордстрём, который остался один перед вратарем, но не смог поднять шайбу над его щитком и забросить ее в пустой верхний угол.

Через минуту Брэйден Шенн после великолепной передачи Тарасенко забросил третью шайбу в ворота Раска и практически снял все вопросы о победителе. Нападающий стал пятым российским хоккеистом, набравшим очки в седьмом матче финала Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Сергею Зубову (2 очка), Павлу Буре, Алексею Ковалеву и Евгению Малкину (по 1 очку). Шайбы в седьмых встречах финалов российские хоккеисты не забрасывали. "Это большая победа для всех нас. Ощущения такие, как будто это происходит не с нами, просто нет слов. Сейчас хочется поскорее вернуться в Сент-Луис и праздновать со своими близкими, болельщиками", - сказал после матча Тарасенко. Спустя четыре минуты свою первую шайбу в плей-офф забросил нападающий "Сент-Луиса" Закари Санфорд. Хозяева заменили вратаря шестым полевым игроком и усилиями Гжельчика смогли отыграть одну шайбу. На большее "Бостон" не хватило. "Нереализованные нами моменты в первом периоде дали "Сент-Луису" дополнительные силы. Мы продолжали бороться и играть по заданию до тех пор, пока встреча не закончилась. Думаю, что во втором периоде действовали не очень хорошо в атаке, следовало создавать больше помех вратарю и искать шансы на добивании", - отметил главный тренер "Бостона" Брюс Кэссиди. Лучшие из лучших Самым ценным игроком плей-офф был признан О'Райлли, который вместе с Маршандом стал самым результативным хоккеистом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли по системе "гол+пас", набрав 23 очка. О'Райлли завершил сезон, набирая очки в шести заключительных матчах, что в последний раз удавалось Марку Мессье в 1994 году. Лучшим снайпером розыгрыша Кубка Стэнли стал форвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр, забросивший 14 шайб. Пьетранджело стал первым за восемь лет игроком обороны, поднявшим Кубок Стэнли в качестве капитана. "Я очень горжусь тем, что нам удалось завоевать этот Кубок Стэнли, просто невероятно. Мы собрались все вместе после поражения в шестом матче и продолжили двигаться дальше, в результате чего дошли до цели. Мы верили друг в друга", - подчеркнул Пьетранджело.