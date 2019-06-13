Фетисов по ходу сезона говорил Тарасенко, что его "Сент-Луис" может выиграть Кубок Стэнли

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в течение сезона говорил нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимиру Тарасенко, что его команда может выиграть Кубок Стэнли. Об этом он рассказал в четверг ТАСС.

В ночь на 13 июня "Сент-Луис", в составе которого также выступает российский нападающий Иван Барбашев, в седьмом матче финальной серии до четырех побед обыграл "Бостон" и завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли. 27-летний Тарасенко в завершившемся сезоне стал вторым в списке лучших бомбардиров команды в регулярном чемпионате, набрав 68 очков (33 шайбы + 35 передач), в плей-офф на его счету 17 (11+6) баллов за результативность. В активе 23-летнего Барбашева 26 (14+12) очков в "регулярке" и 6 (3+3) - в плей-офф.

"Сент-Луис" вовремя поменял тренера (в середине ноября руководство "Блюз" уволило главного тренера Майка Йео, команду возглавил его помощник Крэйг Беруби - прим. ТАСС), который ни разу ничего не выиграл, но он мотивировал команду, которая получила шанс и выиграла Кубок Стэнли, - сказал Фетисов. - НХЛ развивается по спортивному принципу. Думаю, это хороший пример того, что при равных возможностях и правильном руководстве любая команда может выиграть".

"[Владимир] Тарасенко - один из наиболее талантливых игроков в Национальной хоккейной лиге прямо сейчас. Когда был в отпуске, смотрел несколько его матчей, и мне понравилось, как он играл. Я даже разговаривал с ним на эту тему и сказал, что у него есть шанс выиграть Кубок Стэнли в этом году и от него много что зависит. И вот как получилось в итоге", - добавил Фетисов.

Также двукратный олимпийский чемпион выделил и вклад Ивана Барбашева, который, по его словам, на 100% справился с ролью игрока четвертого звена.