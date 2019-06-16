Успех и фонд. Всемирный боксерский форум завершился в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Второй Всемирный боксерский форум завершился в Екатеринбурге. Масштабное мероприятие проходило с 13 по 16 июня и завершилось в воскресенье боксерским турниром.
В главном поединке турнира россиянин Дмитрий Кудряшов проиграл техническим нокаутом в пятом раунде конголезцу Илунге Макабу в бою за серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг.
В форуме, в рамках которого проводились масштабные дискуссии о развитии бокса, принимали участие представители ведущих боксерских организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной ассоциации бокса (AIBA).
Всемирный фонд
В рамках форума было принято решение о создании Всемирного боксерского фонда. Его возглавил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Кремлев отметил, что в управлении фондом будут принимать участие все президенты организаций, а также олимпийские чемпионы, а сама организация будет прозрачной.
Было отмечено, что фонд будет оказывать помощь боксерам и боксерским организациям. На данный момент неизвестно, какие будут уставной капитал фонда и взносы участников. Учредителями фонда стали WBO, WBA, WBC, IBF и AIBA.
Борьба за Олимпиаду
Одной из главных тем форума стало обсуждение статуса AIBA.
"AIBA необходимо спасать, - сказал Кремлев ТАСС. - Нужно приложить все усилия, чтобы организация была восстановлена. Бокс должен быть сохранен в программе Олимпийских игр".
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В настоящий момент AIBA лишена статуса в Международном олимпийском комитете (МОК), который самостоятельно проведет соревнования боксеров на Играх в Токио в 2020 году. Вопрос восстановления AIBA будет рассмотрен уже после проведения летних Олимпийских игр.
Кремлев в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал форум "продуктивным" и "успешным".
Всемирный боксерский форум является традиционным ежегодным мероприятием. Первый подобный форум прошел в 2018 году в Сочи. Планируется, что в 2020 году Всемирный боксерский форум пройдет в Китае.