Успех и фонд. Всемирный боксерский форум завершился в Екатеринбурге

На форуме проводились масштабные дискуссии о развитии бокса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Второй Всемирный боксерский форум завершился в Екатеринбурге. Масштабное мероприятие проходило с 13 по 16 июня и завершилось в воскресенье боксерским турниром.

На эту тему Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC

В главном поединке турнира россиянин Дмитрий Кудряшов проиграл техническим нокаутом в пятом раунде конголезцу Илунге Макабу в бою за серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. В форуме, в рамках которого проводились масштабные дискуссии о развитии бокса, принимали участие представители ведущих боксерских организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной ассоциации бокса (AIBA). Всемирный фонд В рамках форума было принято решение о создании Всемирного боксерского фонда. Его возглавил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Кремлев отметил, что в управлении фондом будут принимать участие все президенты организаций, а также олимпийские чемпионы, а сама организация будет прозрачной. Было отмечено, что фонд будет оказывать помощь боксерам и боксерским организациям. На данный момент неизвестно, какие будут уставной капитал фонда и взносы участников. Учредителями фонда стали WBO, WBA, WBC, IBF и AIBA. Борьба за Олимпиаду Одной из главных тем форума стало обсуждение статуса AIBA. "AIBA необходимо спасать, - сказал Кремлев ТАСС. - Нужно приложить все усилия, чтобы организация была восстановлена. Бокс должен быть сохранен в программе Олимпийских игр".