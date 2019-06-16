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Успех и фонд. Всемирный боксерский форум завершился в Екатеринбурге

На форуме проводились масштабные дискуссии о развитии бокса
Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Валькарсель, президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплз, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Хесус Мендоса Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Валькарсель, президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплз, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Хесус Мендоса
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Второй Всемирный боксерский форум завершился в Екатеринбурге. Масштабное мероприятие проходило с 13 по 16 июня и завершилось в воскресенье боксерским турниром.

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В главном поединке турнира россиянин Дмитрий Кудряшов проиграл техническим нокаутом в пятом раунде конголезцу Илунге Макабу в бою за серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг.

В форуме, в рамках которого проводились масштабные дискуссии о развитии бокса, принимали участие представители ведущих боксерских организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной ассоциации бокса (AIBA).

Всемирный фонд

В рамках форума было принято решение о создании Всемирного боксерского фонда. Его возглавил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Кремлев отметил, что в управлении фондом будут принимать участие все президенты организаций, а также олимпийские чемпионы, а сама организация будет прозрачной.

Было отмечено, что фонд будет оказывать помощь боксерам и боксерским организациям. На данный момент неизвестно, какие будут уставной капитал фонда и взносы участников. Учредителями фонда стали WBO, WBA, WBC, IBF и AIBA.

Борьба за Олимпиаду

Одной из главных тем форума стало обсуждение статуса AIBA.

"AIBA необходимо спасать, - сказал Кремлев ТАСС. - Нужно приложить все усилия, чтобы организация была восстановлена. Бокс должен быть сохранен в программе Олимпийских игр".

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В настоящий момент AIBA лишена статуса в Международном олимпийском комитете (МОК), который самостоятельно проведет соревнования боксеров на Играх в Токио в 2020 году. Вопрос восстановления AIBA будет рассмотрен уже после проведения летних Олимпийских игр.

Кремлев в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал форум "продуктивным" и "успешным".

Всемирный боксерский форум является традиционным ежегодным мероприятием. Первый подобный форум прошел в 2018 году в Сочи. Планируется, что в 2020 году Всемирный боксерский форум пройдет в Китае.

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