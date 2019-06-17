Саблистка Великая завоевала бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 17 июня. /ТАСС/. Российская саблистка Софья Великая проиграла в полуфинале француженке Манон Брюне и завоевала бронзовую награду чемпионата Европы по фехтованию. Соревнования проходят в немецком Дюссельдорфе.

Поединок завершился со счетом 15:11 в пользу Брюне. Чемпионкой Европы стала украинка Ольга Харлан, победившая в финале Брюне со счетом 15:12. Еще одна бронзовая награда у венгерки Анны Мартон. Регламент соревнований не предусматривает поединок за третье место, таким образом, обладателями бронзовых наград становятся проигравшие в полуфиналах.

Бронза Великой стала второй наградой для сборной России на нынешнем чемпионате Европы, ранее в понедельник бронзу российской команде принес рапирист Алексей Черемисинов, уступивший в полуфинале итальянцу Алессио Фокони.

Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве, двукратным серебряным призером Игр (2012, 2016) в личном первенстве. На счету россиянки семь золотых медалей чемпионатов мира в личном (2011, 2015) и командном (2004, 2010, 2011, 2012, 2015) первенствах, а также 11 золотых наград чемпионатов Европы.

Во вторник пройдут соревнования по женской рапире и мужской шпаге. Программа индивидуальных соревнований чемпионата Европы завершится 19 июня. Командные турниры пройдут с 20 по 22 июня.