Анна Полтева стала и.о. гендиректора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Исполняющей обязанности генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Департамента физической культуры и cпорта Москвы стала Анна Полтева. Об этом ТАСС сообщили в среду в дирекции.

Занимавший ранее должность генерального директора Александр Полинский уволился со своего поста, о чем он объявил во вторник ТАСС, сказав, что ушел по собственному желанию.

"Исполняет обязанности директора Полтева Анна Валерьевна. Она ранее была заместителем по организации спортивных мероприятий", - сказали в дирекции.

Полинский работал в системе физической культуры и спорта более 20 лет, с 1992 года начал заниматься организацией крупнейших спортивных мероприятий. С 1999 по 2002 год он занимал должность генерального менеджера сборной России по футболу. В 2000 году его назначили исполнительным директором чемпионата мира по хоккею, который проходил в Санкт-Петербурге, в 2002 году - исполнительным директором заявочного комитета по выдвижению Москвы в качестве претендента на проведение Олимпийских игр 2012 года. Должность генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий столицы Департамента физической культуры и спорта Москвы Полинский занимал с 2002 года.

С 2002 по 2015 год под его руководством в Москве было проведено 210 крупных спортивных мероприятий, среди которых 29 чемпионатов мира, 12 чемпионатов Европы, 53 финала и этапа Кубка мира. За трудовые достижения Полинский удостоен звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.