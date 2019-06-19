Глушаков заявил, что покинул "Спартак" во благо клуба

В среду "Спартак" объявил об уходе 32-летнего Глушакова из клуба. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию. Ранее у Глушакова, который был капитаном клуба, возник конфликт с болельщиками "Спартака" на почве увольнения бывшего главного тренера красно-белых итальянца Массимо Карреры. В СМИ тиражировалась информация, что Глушаков способствовал увольнению специалиста.

"Дорогие болельщики, приходит время прощаться, - сказал Глушаков. - Я не хочу этого, потому что моя мечта - вернуться в клуб в качестве менеджера, тренера, а может и игрока. Я вас очень сильно люблю, спасибо вам большое за поддержку, за то, что мы праздновали с вами незабываемые мгновения чемпионского сезона. Я ухожу ради "Спартака", я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду, для меня важнее клуб, чем то, что со мной будет".

Также полузащитник отметил, что не планирует завершать карьеру. "Я не пропаду, продолжу играть в футбол, но пока не знаю, в какой команде", - сказал он.

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года, в прошедшем сезоне футболист провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забив четыре гола. В общей сложности в составе красно-белых он провел 173 матча, забив 23 гола и отдав 10 голевых передач, полузащитник помог команде выиграть первый с 2001 года чемпионский титул (в сезоне-2016/17), а также завоевать Суперкубок России.