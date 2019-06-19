Бланка Влашич: футболист Влашич имеет возможность развивать в ЦСКА свой талант

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный клуб ЦСКА дал возможность хорватскому полузащитнику Николе Влашичу развивать свой талант как игрока. Такое мнение ТАСС высказала сестра полузащитника четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и серебряный призер Олимпийских игр Бланка Влашич.

В среду стало известно, что ЦСКА выкупил права на футболиста у английского "Эвертона", Влашич в прошлом сезоне выступал за армейцев на правах аренды.

"ЦСКА дал Никси реальную возможность развить свой талант, он это очень ценит. Ему нравится играть там, уверена, что в следующем сезоне команда будет делать великие дела", - сказала она.

Контракт 21-летнего Влашича с ЦСКА рассчитан на пять лет. "Я очень довольна таким соглашением, так как знаю, что в прошлом сезоне Никси здорово играл за ЦСКА. У него особая атмосфера с болельщиками, я могла видеть из комментариев в социальных сетях, как сильно они хотели, чтобы он остался. Так что я тоже рада за них", - отметила она.

Всего полузащитник провел 31 матч в составе ЦСКА, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.