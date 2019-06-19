Серебряный призер ЧЕ саблист Ибрагимов уверен в победе сборной в командном турнире

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 19 июня. /ТАСС/. Российский саблист Камиль Ибрагимов, завоевавший серебро индивидуального турнира чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе, не сомневается в победе сборной России в командном первенстве. Об этом Ибрагимов рассказал ТАСС после выступления.

В финале соревнований 25-летний Ибрагимов уступил 33-летнему соотечественнику Вениамину Решетникову со счетом 7:15. В субботу обоим спортсменам, а также Дмитрию Даниленко и Константину Лоханову предстоит борьба в командных соревнованиях. Турнир, проходящий в Дюссельдорфе, является этапом олимпийской квалификации сборных на Игры в Токио.

"Я расстроен, что проиграл с крупным счетом, что не навязал бой и очень легко отдал этот финал - очень часто попадал в защиту, из-за чего не удалось правильно выстроить тактическую линию, несколько раз не попадал в атаке. Ставлю себе за выступление "три из пяти", я - реалист, - рассказал Ибрагимов. - Впереди командный турнир, я такие обожаю. Мы победим".

Командный турнир саблистов на чемпионате Европы пройдет 22 июня, в заключительный день соревнований.