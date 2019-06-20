Российские рапиристы стали четвертыми на чемпионате Европы по фехтованию

В составе российской команды выступали Дмитрий Жеребченко, Тимур Арсланов, Тимур Сафин и бронзовый призер текущего европейского первенства в индивидуальных соревнованиях Алексей Черемисинов. В полуфинале россияне проиграли команде Франции со счетом 29:45, а в противостоянии за третье место уступили сборной Италии - 36:45.

Жеребченко является чемпионом мира в индивидуальных соревнованиях, чемпионом Европы, победителем Универсиады и бронзовым призером Европейских игр в команде. Арсланов выигрывал золото чемпионата Европы, бронзу чемпионата мира в команде, а также серебро Европейских игр в личных соревнованиях. Сафин становился олимпийским чемпионом 2016 года в команде, бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро в индивидуальных соревнованиях, также в его активе три золотые медали чемпионатов Европы (две - в команде, одна - в личном первенстве), две бронзовые медали чемпионатов мира (по одной в личном и командном турнирах), бронза Европейских игр в команде. Черемисинов также выигрывал золото Игр-2016 в команде, золото чемпионата мира в личных соревнованиях, четыре золотые медали чемпионатов Европы (по две в личном и командном первенстве), три золотые награды Универсиад (две - в команде, одна - в личном турнире).

Российские рапиристы не смогли завоевать медаль чемпионата Европы впервые с 2013 года (турнир проходит ежегодно). Тогда Черемисинов, Артур Ахматхузин, Алексей Хованский и Артем Седов также заняли четвертое место.

Позднее в финале встретятся сборные Германии и Франции.

Чемпионат Европы завершится 22 июня.