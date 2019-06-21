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Американский боксер Александер может стать соперником Поветкина

Россиянин проведет поединок 12 июля в Саудовской Аравии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Американец Скотт Александер может стать соперником российского боксера Александра Поветкина по поединку 12 июля в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Соперником может стать Александер", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу стало известно, что Поветкин проведет следующий бой в Джидде.

Поветкин в своем последнем бою уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA. Всего на счету 39-летнего Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

В активе Александера 14 побед (8 нокаутом), 3 поражения и 2 ничьи.

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