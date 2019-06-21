Глава федерации: победы шпажистов и рапиристок на ЧЕ очень значимы для отбора на ОИ

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Победы российских шпажистов и рапиристок в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию играют значимую роль для отбора на Олимпиаду-2020. Таким мнением поделился с ТАСС в пятницу президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

В пятницу российские шпажисты завоевали золотые медали в командном турнире проходящего в немецком Дюссельдорфе чемпионата Европы, победив в финале сборную Дании со счетом 31:30. Женская сборная России по фехтованию на рапирах одержала в финале победу над командой Франции (45:32).

"Наши шпажисты сегодня тяжело шли по сетке, одержав победы над венграми и датчанами на приоритете, хотя в шпаге не так давно поменялись правила, из-за чего тактический рисунок боя значительно меняется. На Олимпиаде у шпажистов будут те же конкуренты - сборные Франции, Швейцарии, а также Дании, которая выпрыгнула как черт из табакерки, оказалась достаточно сильной командой, - сказал Михайлов. - В женской рапире все девочки прекрасно бились, очень собранно победили основного конкурента - сборную Италии, все внесли равносильный вклад, и выделять кого-либо будет неправильно".

Российские шпажисты стали чемпионами Европы в третий раз подряд, рапиристки - впервые с 2016 года. Чемпионат Европы является одним из квалификационных турниров к Олимпийским играм, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Другими квалификационными соревнованиями по фехтованию являются этапы Кубка мира и чемпионат мира, который состоится 15-23 июля в Будапеште.

"Несмотря на то, что это золото далеко не первое на чемпионатах Европы, это большой успех по той причине, что очки идут в зачет отбора на Олимпийские игры и любая победа в команде будет значима. Я очень рад, что команды и в мужской шпаге, и в женской рапире завоевали золото - это хороший, размашистый шаг вперед, чтобы отобраться на Олимпийские игры. Обязательно нужно брать на чемпионате мира золотую или хотя бы серебряную медаль, тогда будет прямая перспектива попадания на Олимпиаду в случае, если не будем проваливаться на этапах Кубка мира", - заключил президент ФФР.

Сборная России на чемпионате Европы на данный момент завоевала восемь медалей - четыре золотые, две серебряные и две бронзовые. Российская команда занимает первое место в общекомандном зачете. Вторыми идут французы (две золотые, три серебряные, три бронзовые медали), третьими - итальянцы (2-2-4). Турнир завершится 22 июня.