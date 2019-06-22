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Европейские игры-2019

Самбистка Казенюк назвала принципиальной победу над Архиповой в финале Европейских игр

Спортсменка отметила, что ехала на Игры в Минск только за золотом

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Татьяна Казенюк считает принципиальной победу над белорусской спортсменкой Анастасией Архиповой в финале Европейских игр. Об этом Казенюк рассказала журналистам после финальной схватки.

В субботу Казенюк завоевала золотую медаль Игр в весовой категории до 56 кг. В финале она досрочно победила Архипову.

"Куча эмоций, пока не осознала, что выиграла этот старт. Очень сильно настраивалась на финальную схватку, в прошлом году я проиграла Архиповой в поединке за выход в финал чемпионата мира. Сейчас для меня было принципиально победить и доказать все самой себе, выходила с запредельным настроем. Она очень хороший спортсмен, с ней тяжело, не ожидала, что будет такой исход", - сказала Казенюк.

"Ехала сюда только с одной целью - за золотой медалью. Твердила себе об этом с той самой минуты, как набрала необходимый рейтинг", - добавила спортсменка.

Казенюк является чемпионкой мира 2017 года. II Европейские игры завершатся 30 июня.

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