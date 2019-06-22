Российские шпажистки завоевали серебро чемпионата Европы по фехтованию

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебро чемпионата Европы, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

В составе российской команды выступали Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина и Любовь Шутова. В финале россиянки проиграли команде Польши со счетом 25:26. В противостоянии за третье место сборная Италии оказалась сильнее команды Франции - 45:38.

Для российской команды эта медаль стала девятой на немецком чемпионате Европы. В общей сложности российские фехтовальщики завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Сборная России заняла первое место в медальном зачете.

Андрюшина является чемпионкой мира в командных соревнованиях, она завоевала свою первую медаль европейских чемпионатов. Колобова является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в командном турнире, двукратной чемпионкой мира в команде, трехкратной чемпионкой Европы (две победы в личном турнире, одна - в командном). Шутова также завоевывала бронзу Олимпиады-2016 в команде, кроме того, в ее активе две победы на чемпионатах мира (по одной в индивидуальных и командных соревнованиях) и одна победа на чемпионате Европы в команде. Для Храпиной эта медаль стала первой на чемпионатах Европы.

Также в субботу состоялся командный турнир саблистов. Сборная России заняла итоговое шестое место, на стадии четвертьфинала россияне проиграли румынам, а в матче за пятое место - французам. Победителем стала команда Германии, второе место у венгров, третье - у итальянцев.