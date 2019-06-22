Россиянин Кочетков выбран "Каролиной" на драфте НХЛ под 36-м номером

Первый раунд драфта состоялся в ночь на субботу. Под первым номером "Нью-Джерси" выбрал американского нападающего Джека Хьюза. Вторым был выбран финский форвард Каапо Какко, ставший игроком "Нью-Йорк Рейнджерс", замкнул первую тройку канадский нападающий Кирби Дак, который будет выступать за "Чикаго". Также в первом раунде был выбран российский форвард Василий Подколзин, "Ванкувер" выбрал его под 10-м номером.

ТАСС, 22 июня. "Каролина" выбрала 19-летнего российского вратаря Петра Кочеткова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года во втором раунде под общим 36-м номером. Церемония проходит в Ванкувере.

В прошедшем сезоне Кочетков провел два матча в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе "Сочи", пропустив пять шайб. За "Рязань", которая является фарм-клубом "Сочи", вратарь сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), еще три матча провел в плей-офф турнира. Кочетков был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года в Канаде, на котором сборная России завоевала бронзовые медали. Хоккеист был вызван в сборную России на матчи третьего этапа Евротура, но пропустил турнир из-за травмы.

В мае Кочетков перешел в санкт-петербургский СКА.

"Каролина" в сезоне-2018/19 заняла седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ, а в плей-офф дошла до полуфинала, в первом раунде обыграв "Вашингтон" в серии до четырех побед со счетом 4-3, во втором - "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0), а в полуфинале уступив "Бостону" (0-4). За клуб сейчас выступает один российский хоккеист - нападающий Андрей Свечников.

Также во втором раунде были выбраны еще пять российских хоккеистов. "Миннесота" под 42-м номером выбрала нападающего Владислава Фирстова, выступавшего в прошлом сезоне в Хоккейной лиге США (USHL), "Нэшвилл" - нападающего Егора Афанасьева (45), также игравшего в USHL, "Сан-Хосе" - защитника Артемия Князева (48) из Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), "Нью-Джерси" - защитника Никиту Охотюка (61) из Хоккейной лиги Онтарио (OHL), обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" - нападающего Никиту Александрова (62) из QMJHL.