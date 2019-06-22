По стопам Буре. "Ванкувер" выбрал Подколзина на драфте Национальной хоккейной лиги

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Нападающий Василий Подколзин стал единственным представителем России, которого выбрали в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 17-летнего россиянина под общим десятым номером выбрал "Ванкувер". В первом раунде драфта прошлого года были выбраны четыре российских хоккеиста - Андрей Свечников (2-й номер, "Каролина"), Виталий Кравцов (9-й номер, "Рейнджерс"), Григорий Денисенко (15-й номер, "Флорида") и Александр Алексеев (31-й номер, "Вашингтон"). На драфте 2017 года также был выбран только один россиянин. "Сент-Луис" под 31-м номером взял Клима Костина, который пока не провел в НХЛ ни одного матча.

На эту тему Россиянин Подколзин выбран клубом НХЛ "Ванкувер" на драфте 2019 года под 10-м номером

Церемония драфта проходила на "Роджерс-Арене", где "Ванкувер" проводит свои домашние матчи. Подколзин стал первым россиянином, выбранным в первом раунде драфта за всю историю "Ванкувера". В разные годы за команду из Британской Колумбии выступали 17 российских хоккеистов, самым успешным из которых был Павел Буре, выбранный под общим 113 номером на драфте 1989 года. Он провел семь сезонов (1991-1998), за которые сыграл 428 матчей и набрал 478 (254 голов + 224 результативные передачи) очков. Защищали цвета "Ванкувера" и такие известные игрока, как Игорь Ларионов (1989-1992) и Александр Могильный (1995-2000), который был последним успешным россиянином в команде. На счету Могильного 308 (139+169) очков в 312 встречах. С тех пор самым результативным россиянином, который выступал за "Ванкувер", является нынешний игрок Николай Голдобин. Он выступает за команду с 2016 года и набрал 44 (18+26) очка в 113 матчах. "Не нервничаю из-за того, что в "Ванкувере" за последние 20 лет было мало российских игроков. Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с командой", - отметил Подколзин. Большой интерес к Подколзину В итоговом рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ Подколзин занимал второе место среди полевых игроков, выступающих в Европе. Российский форвард в минувшем сезоне выступал в ряде турниров. В августе 2018 года он играл в Эдмонтоне на Кубке Глинки-Гретцки, где в пяти матчах форвард забросил восемь шайб, став лучшим снайпером турнира, и набрал 11 очков. Команда заняла третье место на турнире. В январе Подколзин стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Ванкувере, где отдал три голевые передачи. Международный сезон для него завершился в апреле мировым первенством среди юниорских команд, где он заработал четыре (1+3) балла в семи встречах и стал серебряным призером. Еще тогда российский нападающий в восторженных тонах отзывался о Ванкувере, как о городе. "Все клубы, которые делали выбор с седьмого по одиннадцатый ("Баффало", "Эдмонтон", "Анахайм", "Ванкувер" и "Филадельфия" - прим. ТАСС), интересовались Василием и были впечатлены им. Мы проводили переговоры с "Ванкувером", команда имела серьезный интерес к Подколзину. Я очень счастлив, что Василий выбран в топ-10, это большой комплимент для него. Здесь, конечно, огромная заслуга самого игрока, очень почетно, когда тебя выбирают в десятке лучших на драфте НХЛ, выдающееся достижение", - сказал в беседе с ТАСС агент Подколзина Дон Миэн.

Подколзин имеет хорошую технику, не уступает и в силовой борьбе, способен исполнять в команде практически любую роль. "Очень рад, что меня выбрал "Ванкувер", надеюсь, это начало большого пути. Буду делать на площадке ту работу, которую скажет тренер. Могу играть силового форварда, могу отдавать передачи, люблю забрасывать шайбы, хочется считать себя снайпером", - отметил Подколзин. "Я доволен итогами драфта, при действующем контракте попасть в десятку - очень хорошо. По поводу команды было не особо принципиально, сын вообще не придавал значения этому, никаких пожеланий не было. Ванкувер - большой город, красивый, все необходимое есть, большие хоккейные традиции", - рассказал ТАСС отец Василия Подколзина Александр Подколзин. Готовность к НХЛ В сезоне-2018/19 Подколзин сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за петербургский клуб "СКА-Нева", набрав пять (2+3) очков. На его счету также 12 встреч в регулярном сезоне МХЛ (СКА-1946) и восемь (6+2) баллов за результативность. В этом году нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в составе СКА Подколзин сыграл три матча, не набрав очков. Контракт форварда со СКА рассчитан до 30 апреля 2021 года. "Думаю, что "Ванкувер" очень долго обсуждал этот момент. Клуб готов ждать два года, выбор был осознанным. В Санкт-Петербурге Подколзин продолжит прогрессировать и развиваться", - отметил Миэн. "Ванкувер" на протяжении четырех последних сезонов не может попасть в плей-офф. "Ванкувер" сейчас проводит перестройку, Василий сможет играть в отличном городе, где есть великолепные фанаты. Клуб дает шансы молодым хоккеистам, чтобы они проявляли себя и прогрессировали. "Ванкувер" сделал отличный выбор, играть в этой команде - честь для Подколзина, он очень доволен итогом драфта", - подчеркнул агент. Отец хоккеиста считает, что его сыну пойдут на пользу еще как минимум два сезона в России. По его мнению Подколзин еще не перерос уровень ВХЛ и МХЛ и начать сезон в КХЛ совсем не обязательно. Вероятнее всего, именно действующий двухлетний контракт со СКА не позволил Подколзину быть выбранным под более высоким номером. "Немногие согласятся на выбор игрока под таким ранним драфт-пиком, когда известно, что он приедет минимум через два сезона. Я не знаю, что в голове у клубов, по каким критериям они выбирают, под шестым номером взяли немца (Морица Зайдера), который вообще не был среди фаворитов. Думаю, Василия могли повыше выбрать, если бы он не имел контракт со СКА", - сказал Александр Подколзин. Сам хоккеист надеется приехать в НХЛ в полной боевой готовности. "Надеюсь, два сезона поиграю с мужиками, обрасту мясом и приеду сюда максимально готовым", - отметил Подколзин. Хьюз в "Нью-Джерси", Какко - в "Рейнджерс" Первые два выбора нынешнего драфта легко предсказывались еще задолго до его начала. Сенсации не произошло. "Нью-Джерси" под первым номером выбрал центрфорварда Джека Хьюза, который является продуктом программы развития национальных сборных США до 18 лет. Вторым в "Рейнджерс" ушел чемпион мира нынешнего года среди взрослых и молодежных команд Каапо Какко. 18-летний Хьюз выступал на взрослом, молодежном (игроки до 20 лет) и юниорском (игроки до 18 лет) чемпионатах мира, но не помог сборной США одержать победу ни на одном из турниров. Хьюз набрал 20 (9+11) очков на юниорском чемпионате мира, где его команда завоевала бронзовые медали. По ходу молодежного чемпионата мира будущий первый номер драфта получил травму, проведя четыре игры, в которых отдал четыре голевые передачи. Хьюз является младшим братом защитника "Ванкувера" Куинтона Хьюза, который был выбран на прошлогоднем драфте под общим седьмым номером.

На эту тему Какко добавил хет-трик. 18-летний финн продолжил снайперские подвиги на ЧМ по хоккею

На взрослом мировом первенстве в Братиславе американец провел только одну хорошую игру - в четвертьфинале со сборной России (3:4). В том матче он отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим игроком в составе своей команды. На групповом этапе Хьюз не сумел отметиться заброшенной шайбой, отдав одну результативную передачу. Какко провел весь сезон на взрослом уровне, выступая в чемпионате Финляндии за ТПС. 18-летний финн набрал 38 (22+16) очков в 45 матчах. Он не принимал участия в юниорском чемпионате мира, так как находился на сборах главной команды для подготовки к мировому первенству в Братиславе, которое завершилось победой финской сборной. Какко забросил на турнире шесть шайб и отдал одну результативную передачу в 10 играх. На молодежном чемпионате мира в Канаде Какко стал автором победной шайбы в ворота сборной США в финале первенства, всего на турнире он набрал 5 (2+3) очков. Какко в составе финской сборной выиграл уже все возможные чемпионаты мира, в 2018 году на юниорском чемпионате мира в России он также привел свою команду к победе, в финале обыграв американцев, в составе которых выступал и Хьюз. В решающем матче Какко отличился заброшенной шайбой. Какко на данный момент является более готовым хоккеистом к игре на высочайшем уровне и смотрится сильнее Хьюза, но в перспективе именно американец может лучше развить свои хоккейные навыки. В составе "Нью-Джерси" на позиции центрфорвардов в прошедшем сезоне действовали Нико Хишир, Павел Заха, Трэвис Зэйджак и Блэйк Коулмен. Элитными центрами на данный момент нельзя назвать никого из них, поэтому уже в первом сезоне Хьюз получит большое количество игрового времени как при игре в равных составах, так и в большинстве. Какко же наверняка получит место в первой тройке "Рейнджерс" и также будет регулярно появляться при розыгрыше численного преимущества. "Флорида" выбрала вратаря Американский хоккеист выбран под первым номером в восьмой раз в истории драфта, последним таким игроком был центрфорвард "Торонто" Остон Мэттьюс в 2016 году. Всего в первом раунде нынешнего драфта были выбраны девять игроков из США. Больше только представителей Канады - 13. Также в пятницу были выбраны четыре шведа, три финна, один немец и один россиянин.