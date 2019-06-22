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ЧЕ-2019 по фехтованию

Александр Михайлов: российские фехтовальщики достойно выступили на чемпионате Европы

Сборная России завоевала на турнире в Германии 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды
Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов
© Николай Галкин/ТАСС

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 22 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию, ставшая победителем медального зачета чемпионата Европы в Дюссельдорфе, показала на турнире достойное выступление. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

Российские фехтовальщики завоевали в Дюссельдорфе 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.

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"Итог выступления сборной положительный, на мой взгляд, команда показала достойный результат. Практически все команды решили свои задачи, за исключением мужской сабли и рапиры. Мы эти проблемы знаем и работаем над ними, впереди чемпионат мира, будем надеяться, нам удастся выправить ситуацию в этих видах и сохранить потенциал тех, кто классно выступил здесь, в Дюссельдорфе", - сказал Михайлов.

Команде предстоит небольшой отдых, а затем 1 июля фехтовальщики отправятся на сборы к чемпионату мира, рапиристы - в Новогорск, остальные команды - на олимпийскую базу "Озеро Круглое". "С возможными заменами в сборных к чемпионату мира определимся позднее. Если они и будут, то коснутся мужской сабли и рапиры. В любом случае это решение будет принимать сначала тренерский совет, затем бюро исполкома федерации", - сообщил глава ФФР.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет в Будапеште с 15 по 23 июля.

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ЧЕ-2019 по фехтованию
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