Александр Михайлов: российские фехтовальщики достойно выступили на чемпионате Европы

"Итог выступления сборной положительный, на мой взгляд, команда показала достойный результат. Практически все команды решили свои задачи, за исключением мужской сабли и рапиры. Мы эти проблемы знаем и работаем над ними, впереди чемпионат мира, будем надеяться, нам удастся выправить ситуацию в этих видах и сохранить потенциал тех, кто классно выступил здесь, в Дюссельдорфе", - сказал Михайлов.

Команде предстоит небольшой отдых, а затем 1 июля фехтовальщики отправятся на сборы к чемпионату мира, рапиристы - в Новогорск, остальные команды - на олимпийскую базу "Озеро Круглое". "С возможными заменами в сборных к чемпионату мира определимся позднее. Если они и будут, то коснутся мужской сабли и рапиры. В любом случае это решение будет принимать сначала тренерский совет, затем бюро исполкома федерации", - сообщил глава ФФР.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет в Будапеште с 15 по 23 июля.