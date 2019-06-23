Рекордсмен МХЛ из "Спартака" дождался последнего раунда. В НХЛ завершился драфт

В составе "Каролины", неожиданно дошедшей до полуфинала Кубка Стэнли в прошедшем сезоне, выступает сверстник Кочеткова форвард Андрей Свечников. "Мне Андрей уже написал, мы давно знаем друг друга. Что касается НХЛ, то, если честно, мне не так принципиально, где играть. Главное - играть, я думаю, что с "Каролиной" все должно получиться", - рассказал ТАСС вратарь.

Днем ранее в первом раунде драфта из россиян был выбран только форвард из системы СКА Василий Подколзин, права на которого получил "Ванкувер". Кочетков перед драфтом возглавлял рейтинг европейских вратарей центрального скаутского бюро. 19-летний воспитанник пензенского "Дизеля" был выбран практически сразу после возобновления драфта - права достались "Каролине", выбравшей его под 36-м номером.

Всего на драфте было выбрано 28 россиян - наибольшее количество с 2003 года, когда 30 выбранных хоккеистов были россиянами. В прошлом году задрафтовали 20 российских игроков.

ТАСС, 23 июня. Восемь воспитанников ярославского "Локомотива" были выбраны во второй день драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прошедшего в Ванкувере. Самый высокий номер из россиян в субботу получил лучший вратарь последнего молодежного чемпионата мира Петр Кочетков, а лучший снайпер и рекордсмен регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) спартаковец Михаил Шалагин был выбран "Тампой" только в последнем, седьмом раунде.

В минувшем сезоне Кочетков блестяще выступил на молодежном чемпионате мира, где завоевал бронзовую медаль и был признан лучшим голкипером турнира. Тем не менее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за "Сочи" он провел всего два матча, в которых его команда проиграла. Основной опыт Кочетков получил в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), где за "Рязань" провел 18 матчей в регулярном сезоне и три поединка в плей-офф.

В середине мая Кочетков перешел в СКА, его соглашение истекает по окончании следующего сезона. "По поводу того, готов ли я сыграть в Америке в следующем году, не могу ответить. Буду много трудиться, делать все, что от меня зависит. Пока мне надо думать об игре за СКА, там большая конкуренция за место в составе", - отметил Кочетков. В Санкт-Петербурге Кочетков рассчитывает побороться за место в основной обойме вратарей со шведом Магнусом Хелльбергом и Алексеем Мельничуком.

Герой молодежного ЧМ оказался в "Каролине"

Помимо Кочеткова, во втором раунде были выбраны пятеро 18-летних россиян, выступающих за океаном, "Миннесота" взяла под 42-м номером воспитанника ярославского хоккея форварда Владислава Фирстова, "Нэшвилл" под 45-м номером - нападающего Егора Афанасьева, оба играли в минувшем сезоне в главной молодежной хоккейной лиге США (USHL). Под 48-м номером был выбран "Сан-Хосе" защитник Артемий Князев из Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Последними в этом раунде были выбраны воспитанник челябинского хоккея из Хоккейной лиги Онтарио (OHL) защитник Никита Охотюк (61-й номер, "Нью-Джерси") и родившийся в Германии форвард из QMJHL Никита Александров, которого под 62-м номером задрафтовал действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис".

Только в третьем раунде были выбраны воспитанники ярославского хоккея 18-летний защитник Даниил Мисюль (под 70-м номером, "Нью-Джерси") и серебряный призер юниорского чемпионата мира 17-летний форвард Илья Николаев (под 88-м номером, "Калгари") - оба входили в топ-10 рейтинга центрального скаутского бюро среди полевых европейских хоккеистов. Между ними оказались выбранный "Вегасом" под 79-м номером форвард "Стальных лис" 18-летний Павел Дорофеев, чей контракт с "Металлургом" истек в конце апреля, и выбранный "Эдмонтоном" под 85-м номером вратарь "Локомотива" Илья Коновалов. Голкипер, несмотря на свои 20 лет, провел уже 45 матчей в регулярном сезоне КХЛ и восемь игр в плей-офф, получил приз лучшего новичка сезона и отыграл два матча за сборную России.

В четвертом раунде еще одного воспитанника ярославского хоккея, 18-летнего чемпиона МХЛ форварда Александра Дарьина, под 107-м номером выбрала "Аризона". Под следующим номером "Сан-Хосе" выбрал его ровесника из "Стальных лис", серебряного призера юниорского чемпионата мира этого года нападающего Егора Спиридонова. Под 114-м номером был взят "Коламбусом" форвард "Барса" Дмитрий Воронков, под следующим номером "Торонто" - форвард из лиги Квебека Михаил Абрамов, под 117-м номером "Нэшвиллом" - 17-летний Семен Чистяков из "Толпара", признанный лучшим защитником в составе юниорской сборной России на апрельском чемпионате мира.

В пятом раунде обратил на себя внимание выбор "Каролиной" под 152-м номером 20-летнего форварда "Локомотива" Кирилла Слепца, бронзового призера молодежного чемпионата мира и одного из самых результативных игроков того турнира. Самый же высокий номер в этом раунде, 129-й, получил 18-летний форвард "Омских ястребов" Арсений Грицюк, еще один серебряный призер юниорского первенства мира. Под 149-м номером "Миннесотой" был выбран 18-летний форвард Матвей Гуськов из Хоккейной лиги Онтарио, сын серебряного призера чемпионата мира и двукратного чемпиона России Александра Гуськова. Финалист последнего Кубка Стэнли "Бостон" выбрал под 154-м номером защитника из системы "Локомотива" Романа Бычкова.

Четыре россиянина были выбраны в шестом раунде: форварды "СКА-1946" Тимур Ибрагимов ("Сан-Хосе" под 164-м номером), самый результативный новичок QMJHL Егор Сердюк ("Филадельфия", 165), участник Матча всех звезд КХЛ этого года из "Реактора" 21-летний форвард Арсен Хисамутдинов ("Монреаль", 170), форвард "Дизеля" Данил Савунов "(Аризона", 174).

Лучший снайпер МХЛ достался клубу Кучерова и Василевского

"Тампа", в которой играют россияне Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, под 198-м номером взяла лучшего снайпера регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги и самого ценного игрока регулярного сезона 19-летнего Михаила Шалагина из "Спартака", установившего в прошедшем сезоне новый рекорд по количеству голов (42). Под 190-м номером "Детройт" задрафтовал форварда "Авто" 18-летнего Кирилла Тютяева, одного из двух самых результативных игроков плей-офф МХЛ.

"Эдмонтон" под 193-м номером взял автора победного для "Локо" гола в финале плей-офф МХЛ 18-летнего форварда Максима Денежкина. Последним из россиян на драфте был выбран его сверстник вратарь МХК "Динамо" Вадим Жеренко, которого под 208-м номером задрафтовал "Сент-Луис".