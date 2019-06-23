Тренер Дины Авериной рассказала, что программа спортсменки будет изменена перед ЧМ

Аверина в воскресенье завоевала две золотые медали Европейских игр, победив в упражнениях с лентой и в упражнениях с обручем. Также она завоевала бронзу в упражнениях с мячом и серебро в упражнениях с булавами. В субботу она завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье.

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Программа российской гимнастки Дины Авериной претерпит изменения перед чемпионатом мира. Об этом после турнира по художественной гимнастке на Европейских играх в Минске журналистам заявила тренер Авериной Вера Шаталина.

"Белоруссия поразила нас гостеприимством, были идеальные условия для нас созданы. Очень хороший дворец спорта, никогда не было таких условий за четыре Олимпиады. Сегодня было сложновато выступать, может быть, поэтому были допущены ошибки, которые для меня стали открытием, думаю, мы сделаем рокировку в упражнениях, уберем кое-что перед чемпионатом, и все будет хорошо. Я довольна, мы выиграли у соперницы вчера три балла, а сегодня шесть", - сказала Шаталина.

"Ирина Александровна [Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики] здесь, помогала нам, тренировала, выводила Дину. Мне кажется, она довольна вчерашним выступлением, потому что результат - золото. Начинали мы с ленты, а это самый сложный снаряд, и самое больше счастье - начать именно с ленты, потому что этот каверзный вид можно отыграть. Думаю, пять медалей, из которых три золота - достойный результат, нам не стыдно будет возвращаться домой", - добавила Шаталина.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 16 по 22 сентября в Баку.

20-летняя Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.