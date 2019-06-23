Борзаковский: российские легкоатлеты на Играх в Минске показали себя настоящей командой

МИНСК, 23 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России сумела в первый день легкоатлетических соревнований на Европейских играх в Минске выиграть золотую и две серебряные медали, а также выйти напрямую в полуфинал благодаря сильному командному духу. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.

В квалификационном матче россияне сумели взять верх над командами Румынии, Словении, Италии, Эстонии и Франции. По итогам девяти дисциплин российские легкоатлеты набрали 83 очка. Второй стала команда Франции, набравшая 64 очка, итальянцы с 54 очками расположились на третьей строчке.

"Сегодня наши ребята показали себя настоящей командой, все, кто заканчивал свои соревнования, сразу бросались болеть за товарищей, - сказал Борзаковский. - Очень важную роль в этом успехе играет то, что мы выступали здесь под флагом России. Ребята сегодня говорили мне, что чувствуют большую ответственность за результат, так как выступают за страну. Это дало дополнительную мотивацию для достижения более высокого результата".

"Ребята - большие молодцы, все у нас сегодня сложилось неплохо. Но главное, повторюсь, заключается в том, что мы сегодня все вместе были единой командой", - добавил главный тренер.

Золото в серебре

В личном первенстве золото Европейских игр завоевала прыгунья в длину Елена Соколова, серебро досталось копьеметательнице Екатерине Старыгиной и прыгуну в высоту Илье Иванюку.

"Прежде всего хотелось бы отметить нашу молодую копьеметательницу Катю Старыгину, сумевшую завоевать серебро, - сказал Борзаковский. - Мы рассчитывали, что она может побороться за место в первой тройке, но бросок на личный рекорд позволил Кате занять второе место. Эта спортсменка в последний момент получила допуск на международные соревнования, но сумела как следует настроиться на борьбу и завоевать медаль. К сожалению, она травмировала ногу, сейчас ее отправили на обследование, и по его результатам станет ясно, сможет ли она дальше выступать здесь".

"Здорово выступила и Лена Соколова, ставшая здесь первой. Мы очень благодарны ей за то, что она сумела приехать сюда и помогла команде подняться на первое место в своем квалификационном этапе. Есть вероятность, что она покинет Минск по ряду причин, но завтра мы на эту тему еще будем разговаривать и тогда примем окончательное решение", - отметил собеседник ТАСС.

Доволен главный тренер и тем, как выступил в Минске бронзовый призер чемпионата Европы - 2018 Иванюк. "Летний сезон в этом году будет очень длинным, и Илья сейчас потихоньку набирает кондиции. И то, что сейчас он уже вышел на 2,26 - 2,28, я считаю очень хорошим знаком", - подчеркнул Борзаковский.

Полуфинал легкоатлетических соревнований Европейских игр пройдет 26 июня.