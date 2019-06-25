Медали парижских ОИ в серфинге могут разыграть во Французской Полинезии или в Гваделупе

ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 июня. /ТАСС/. Медали Олимпийских игр 2024 года в Париже в соревнованиях по серфингу могут быть разыграны в одной из заморских территорий Франции - в Гваделупе или Французской Полинезии. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международной ассоциации серфинга (ISA) Фернандо Агерре.

Во вторник сессия Международного олимпийского комитета (МОК) предварительно включила в соревновательную программу Игр в Париже четыре вида спорта: серфинг, скейтбординг, скалолазание и брейк-данс. Последний в этом списке будет представлен в олимпийской программе впервые, три других вида спорта дебютируют на Играх 2020 года в Токио.

"Понятно, что в Париже нет океана, однако во время презентации Олимпийских игр вы могли слышать, что соревнования планируют провести по всей стране, не только в Париже. Франция - большое государство, у него есть территории в Тихом океане, к примеру, Французская Полинезия или Гваделупа и Мартиника в Карибском регионе", - сказал Агерре.

"Есть возможность провести соревнования и в Индийском океане. Много вариантов и возможностей, но для начала нам надо выслушать предложения оргкомитета, а после мы примем решение", - добавил он.

Наиболее вероятным проведением олимпийских соревнований по серфингу сейчас является Атлантическое побережье Франции, в районе города Бордо.