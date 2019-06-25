Оргкомитет Олимпиады-2020 привлек рекордные $3 млрд от местных спонсоров

ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 июня. /ТАСС/. Доходы Олимпийских игр 2020 года в Токио от спонсорских соглашений с японскими компаниями составят рекордные $3 млрд. Об этом сообщил глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс на сессии организации в Лозанне, его слова во вторник приводит Рейтер.

"Доходы от местных компаний превысят 3 миллиарда долларов. Это потрясающая сумма. [Количество заявок на билеты] свидетельствует о сильной поддержке и высоком уровне интереса среди японской общественности", - сказал Коутс.

По информации агентства, доход от соглашений с местными спонсорами на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года составил около $1,1 млрд, оргкомитет Игр-2016 в Рио-де-Жанейро утверждал, что превзошел Лондон по этому показателю, однако точная сумма не установлена. Также отмечается, что жители Японии подали 7,5 млн заявок на билеты на Игры в Токио.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.