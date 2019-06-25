Глава ОКР Поздняков доволен промежуточным результатом Европейских игр

Российская команда лидирует в общекомандном зачете после четырех медальный дней. Всего на счету сборной России 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Белоруссии, имеющая в активе 14 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей. На третьей строчке команда Грузии (6-5-9).

"Не могу не быть доволен промежуточными результатами Европейских игр, такое мнение разделяет и большинство наших болельщиков и специалистов. Команда выступает достойно, мы являемся лидером общего зачета. Пока сбывается то, что мы прогнозировали. Возможно, удастся превысить тот порог в 30 золотых медалей, который мы обговаривали до начала Игр", - сказал Поздняков.

"Преимущество России с точки зрения пополнения медального запаса в том, что мы конкурентоспособны в большем количестве дисциплин. Если наши конкуренты не всегда выставляют сильнейшие составы, это вопрос к глубине состава этих сборных. Мы в некоторых видах спорта тоже выступаем вторыми командами, тем не менее наши вторые составы сильнее. Тут нужно говорить о глубине скамейки запасных, которая существует у нас, и в этом наше преимущество", - добавил глава ОКР.

Поздняков подчеркнул, что окончательные выводы о выступлении российских спортсменов будут подведены после завершения Игр. Европейские игры завершатся 30 июня.

"Полный анализ спортивных результатов лучше делать после того, как соревнования закончатся. Конечно, есть виды спорта, на которые хочется немножко поворчать и пожурить, есть виды спорта, где наши ребята выступают очень хорошо и ровно, тем более нужно очень внимательно посмотреть, какие виды спорта были представлены в олимпийских дисциплинах. Здесь нужно посмотреть баланс, и мы вместе со специалистами подведем итоги уже в конце Игр", - заключил Поздняков.