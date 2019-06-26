В Стокгольме состоялись похороны бывшего главы УЕФА Леннарта Юханссона

"У нас были стычки, но Леннарт был хорошим парнем. Я уважал его", - заявил Платини в интервью телеканалу SVT .

СТОКГОЛЬМ, 26 июня. /ТАСС/. Похороны бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарта Юханссона состоялись в Стокгольме в среду на кладбище церкви Катарины. На траурной церемонии присутствовали главные тренеры национальной сборной Швеции Томми Свенссон, Ларс Лагербек, Томми Сёдерберг, Янне Андерссон, а также Мишель Платини, сменивший Юханссона на посту главы УЕФА в 2007 году.

"Несмотря на свою карьеру, он был земным человеком. Для меня он был исключительно уникальным, заботился практически о всех и каждом", - отметил Лагербек.

Юханссон скончался 4 июня в возрасте 89 лет, швед возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год, является рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. Во время работы Юханссона изменилась не только спортивная, но и коммерческая составляющая европейского футбола. До его прихода УЕФА выполнял лишь административные функции, а штаб-квартира находилась в скромном пригороде Берна. При Юханссоне организация стала развитой и современной, офис переехал в Ньон и стал Домом европейского футбола, а УЕФА был преобразован из административного органа в коммерческое предприятие.

Одной из главных заслуг Юханссона является переформатирование Кубка европейских чемпионов - его называют основоположником Лиги чемпионов. Бренд Лиги чемпионов стал известен не только футбольным болельщикам, престиж турнира заметно увеличился, а в качестве спонсоров были привлечены известнейшие мировые компании.