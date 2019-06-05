Человек, подаривший Москве два финала еврокубков. Умер Леннарт Юханссон

Основатель привычного нам формата Лиги чемпионов и рекордсмен по продолжительности пребывания на посту президента УЕФА скончался в возрасте 89 лет

Леннарт Юханссон возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Его сердце остановилось во вторник вечером во время сна, причиной смерти стала болезнь. На ухудшение состояния здоровья функционера сильно повлияла смерть его жены Лолы в 2017 году. На посту президента УЕФА швед сменил француза Жака Жоржа. Во время работы Юханссона изменилась не только спортивная, но и коммерческая составляющая европейского футбола. До его прихода УЕФА выполнял лишь административные функции, а штаб-квартира находилась в скромном пригороде Берна. При Юханссоне же организация стала развитой и современной, офис переехал в Ньон и стал называться Домом европейского футбола, УЕФА был преобразован из административного органа в коммерческое предприятие.

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Помимо должности в УЕФА Юханссон с 1985 по 1990 год возглавлял Шведский футбольный союз. Вся его жизнь была также неразрывно связана со стокгольмским АИКом, с 1967 по 1980 год Юханссон являлся президентом клуба. В 2001 году кубок чемпиона Швеции получил имя Юханссона, а по окончании прошлого сезона он лично вручил его своей родной команде, которая впервые за девять лет вернула себе титул сильнейшей в стране. До последних дней жизни Юханссон посещал все домашние матчи АИКа и сборной Швеции. "Леннарт был самым главным шведским международным футбольным лидером за всю историю. Он долгое время был главой УЕФА и вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА). Юханссон очень много значил для всех нас и для европейского футбола и внес огромный вклад в развитие этого вида спорта", — отметил первый вице-президент УЕФА, президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон. Отец Лиги чемпионов Одной из главных заслуг Юханссона является переформатирование Кубка европейских чемпионов. Турнир изменил формат и стал называться Лигой чемпионов. Начиная с сезона-1991/92 был введен групповой этап между восемью сильнейшими командами Европы, которые были разбиты на два квартета. Победитель каждого из них выходил в финал турнира. Тогда же появились нынешняя эмблема и гимн Лиги чемпионов, а в сезоне-1992/93 турниру было присвоено современное название. Позднее в соревновании появились предварительные раунды и увеличилось количество участников. Ведущие футбольные державы получили право выставлять сначала по две лучшие команды национального чемпионата, а затем и больше. На данный момент представительство четырех сильнейших лиг (Испании, Англии, Италии и Германии) в самом престижном клубном турнире Европы увеличено до четырех команд. По всей Европе Юханссона называют отцом Лиги чемпионов. Клубы, принимающие в ней участие, стали получать большое количество призовых. Бренд Лиги чемпионов стал известен не только футбольным болельщикам, престиж турнира заметно увеличился, в качестве спонсоров привлекли известнейшие мировые компании. В 2001 году создан самый престижный европейский турнир среди женщин — Кубок УЕФА, который в 2009 году был переименован в Лигу чемпионов из-за раскрученности бренда.

Описание Леннарт Юханссон с кубком европейских чемпионов, 1995 год © AP Photo/Beatrix Stampfli

В 2013 году основана Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов. Трофей, который вручается победителю турнира, назван в честь Юханссона. Заметно повысился и статус состязаний для национальных команд. Юханссон увеличил число участников финального турнира чемпионата Европы с восьми до 16, благодаря чему континентальное первенство превратилось в один из самых популярных турниров наряду с чемпионатом мира. "Он был предан футболу и любил футбол, эта игра была страстью всей его жизни. Его всегда будут помнить как дальновидного лидера и как основателя Лиги чемпионов. Мировой футбол всегда будет благодарить за все, чего он достиг", — отметил нынешний президент УЕФА Александр Чеферин. В играх Лиги чемпионов встречи стали проходить с таким накалом борьбы, что заложником ситуации однажды стал сам Юханссон. После окончания финала сезона-1998/99 глава УЕФА вышел на поле для того, чтобы наградить кубком "Баварию". Немецкая команда вела со счетом 1:0, но в компенсированное время голы Тедди Шерингема и Уле Гуннара Сульшера принесли победу "Манчестер Юнайтед". Юханссон в то время ехал в лифте и пропустил оба гола английского клуба. Подарки Москве При Юханссоне впервые в истории финалы еврокубков прошли в России. В 1999 году московский стадион "Лужники" принял финальный матч Кубка УЕФА между итальянской "Пармой" и французским "Марселем" (3:0). В этом же году Юханссон стал кавалером российского ордена Дружбы. В 2006 году на заседании исполкома УЕФА было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов в 2008 году в "Лужниках". Московский стадион выиграл конкуренцию у лондонского "Уэмбли", стадиона в Севилье, а также олимпийских стадионов Берлина и Рима. Финальный матч между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Челси" (1:1, 6:5 по пенальти) стал самым восточным местом проведения решающего матча в истории турнира.

На эту тему Алешин: Юханссон много делал для проведения футбольных матчей высокого уровня в Москве

"Это удивительный человек во всех отношениях, профессионал своего дела, который любил и футбол, и людей в футболе. Он действительно много сделал для России, Москвы и "Лужников", и с его помощью мы могли модернизироваться и соответствовать требованиям УЕФА к стадионам. Я 17 лет проработал в комитете УЕФА и хочу сказать, что у моих коллег по комитету и в УЕФА отношение к России было прохладным. А господин Юханссон, побывав в Москве и побеседовав с нашими функционерами, руководством города, понял, что Москва — это тот город, где УЕФА мог бы проводить важные соревнования", — отметил в беседе с ТАСС бывший генеральный директор олимпийского спортивного комплекса "Лужники" Владимир Алешин. В 1992 году Юханссон приглашал все бывшие республики СССР присоединиться к УЕФА, большинство из которых ответили согласием. Но Казахстан, 12 процентов территории которого находится в Европе, а также республики Средней Азии по воле политиков отказались от приглашения. Лишь 25 апреля 2002 года Казахстан был принят в состав УЕФА благодаря воле Юханссона, который несколько раз посетил страну и увидел развитие футбольной инфраструктуры своими глазами. Кроме того, именно при шведе в 1991 году в УЕФА был принят Израиль, который с 1956 года входил в Азиатскую футбольную конфедерацию. Но в 1970-х годах сборные арабских и мусульманских стран отказывались выступать с израильтянами, которые следующие 20 лет играли в зоне Океании. Борец с коррупцией На протяжении всей карьеры функционера Юханссон не боялся критиковать Международную федерацию футбола (ФИФА), не раз обвиняя ее в коррупции. Первым под огонь попал президент ФИФА Жоао Авеланж, который впоследствии стал первым главой организации, замешанным в крупном коррупционном скандале. В 2011 году суд признал бразильца виновным в получении взяток в связи с продажей прав на телевизионные трансляции с чемпионатов мира 2002 и 2006 годов. В 1998 году на конгрессе ФИФА в Париже Юханссон боролся за пост президента организации с Йозефом Блаттером. Юханссон проиграл выборы Блаттеру, после чего швейцарец стал главой ФИФА на 17 лет. Шведский функционер не раз обвинял своего оппонента в коррупции и подкупе голосов. Негативно высказывался Юханссон и о своем преемнике на посту президента УЕФА Мишеле Платини — позднее выяснилось, что все его слова не были пустыми. Европарламент в своей резолюции от 11 июня 2015 года призвал Йозефа Блаттера немедленно уйти в отставку. 24 сентября 2015 года прокуратура Швейцарии возбудила против Блаттера уголовное дело по двум статьям: "Преступная халатность" и "Хищение". Он подозревался в осуществлении незаконного платежа президенту УЕФА Платини в размере 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА, который был сделан за выполнение работ в период с января 1999 по июнь 2002 года и проведен в феврале 2011 года.

Описание Леннарт Юханссон и Йозеф Блаттер, 2007 год © AP Photo/Hermann Knippertz