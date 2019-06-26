Футболисты "Чертаново" разгромили "Шеффилд" в товарищеском матче

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Чертаново" одержал крупную победу над английским "Шеффилдом" со счетом 7:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "Арена-Чертаново".

Дублем отметились Владислав Сарвели (4-я и 17-я минуты) и Александр Конев (53, 63), по одному мячу забили Юрий Завезен (13), Дмитрий Цыпченко (30) и Леонид Герчиков (80).

"Шеффилд", основанный в 1857 году, является старейшим клубом мира, в настоящее время команда выступает в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии. Матч с "Чертаново" стал для английской команды вторым в предсезонном турне по России, ранее английский клуб сыграл со столичным "Торпедо" (0:5), также "Шеффилд" сыграет с ФК КФ 27 июня и фарм-клубом "Локомотива" "Казанкой" 29 июня.

"Чертаново" в следующем сезоне сыграет в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), втором по силе дивизионе чемпионата России.