Допинг, бокс, два кандидата. МОК обсудил проблемы олимпийского движения

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. Выборы олимпийской столицы 2026 года, изменение процедуры избрания места проведения следующих Игр, смутные времена в боксе и эхо допингового скандала в российском спорте - основные вопросы, которые поднимались на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.
134-я сессия МОК прошла в швейцарском городе с 24 по 26 июня. Главным ее событием стало избрание Милана и Кортина-д'Ампеццо местом проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.
В борьбе за это право итальянская заявка обошла единственного конкурента - Стокгольм, чья концепция проведения Игр оказалась более сложной с логистической точки зрения, поскольку предполагала проведение соревнований в другой стране - в Латвии.
Выбирать по-новому
Через два дня после избрания олимпийской столицы сессия МОК утвердила поправки в Олимпийскую хартию, которые касались правил избрания места проведения Олимпийских игр. Теперь там отсутствует требование, согласно которому столица Игр должна быть выбрана за семь лет до их проведения. К такой практике МОК уже прибегал два года назад, когда без голосования определил столицы летних Игр 2024 и 2028 годов. Трехстороннее соглашение предполагало, что в 2024 году Олимпиаду проведет Париж, в 2028-м - Лос-Анджелес.
Также из Олимпийской хартии исчез пункт, указывающий на то, что соревнования должны проходить именно в олимпийской столице. Для МОК приоритетным теперь будет наличие у кандидата постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов, что позволит сэкономить значительные средства на проведение Игр.
Эта поправка вызвала беспокойство у члена МОК двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Она высказала опасения, что новая концепция проведения соревнований разобщит спортсменов во время Олимпиады, поскольку организаторы перестанут использовать Олимпийскую деревню, которая является одним из символом единства Игр.
Впрочем, МОК в этом проблемы не видит, тем более что уже давно отошел от практики проведения соревнований в одном городе. Так было на зимних Играх в Ванкувере, после - на Играх в Пхёнчхане, теперь - в Милане, где помимо Кортина-д'Ампеццо будет еще два горных кластера.
МОК вообще заявил о планах отойти от привычной схемы выбора олимпийской столицы: вместо ожидания заявок от городов организация хочет перейти к диалогу с возможными кандидатами на проведение Игр, что позволит в конечном итоге избежать процедуры голосования, в которой обязательно должен быть проигравший.
Выборы столиц Игр 2024 и 2028 годов - как раз такая история. Не исключено, что повторится она и когда придет время избирать место проведения Олимпиады 2030 года. Когда это произойдет, точно теперь неизвестно, однако президент МОК Томас Бах отметил, что японский Саппоро, отказавшийся от продолжения кампании по выбору столицы Игр 2026 года, - в числе потенциальных кандидатов.
Дело закрывается сотнями дел
Еще одну важную тему в ходе сессии поднял президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди. Выступая в последний раз перед членами МОК (полномочия британца истекут в ноябре), он не мог пройти мимо главной темы его президентства - крупнейшего в истории российского спорта допингового скандала. Сейчас эта эпопея близка к завершению, но есть опасения, что для многих российских спортсменов, выступавших в период с 2012 по 2015 год, она может завершиться плачевно.
Риди отметил, что по итогам проверки базы данных и проб из московской лаборатории, доступ к которым WADA получило в этом году, планируется открыть более ста дел. И это только начало.
О каких видах спорта идет речь, попали ли под подозрение титулованные спортсмены, пока неизвестно. Было лишь сказано, что международные федерации и их антидопинговые организации получат всю необходимую информацию до конца 2019 года. И что столь большое количество дел не должно помешать выступлению сборной России на Олимпийских играх в Токио: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже восстановлено в правах, и сейчас речь может идти только о санкциях к отдельным лицам, многие из которых уже завершили карьеру.
И точно эта тема не коснется скейтбординга, серфинга, скалолазания и брейк-данса. Первые три будут представлены на Олимпиаде в Токио впервые, танцевальный вид добавится к ним начиная с Игр в Париже. Предварительно сессия уже включила все виды в олимпийскую программу, окончательное решение будет принято в декабре следующего года.
Нокаут
Будущее Международной ассоциации бокса (AIBA) не столь безоблачно. Сессия МОК согласилась с предложением исполкома организации лишить ее признания, что не позволит AIBA принимать участие в организации олимпийского турнира в Токио.
Этим займется сам МОК. Он уже разработал соревновательную программу и квалификацию к турниру, которая пройдет с января по март. России в числе хозяев отборочных соревнований не оказалось. Екатеринбург и Улан-Удэ в этом году примут два чемпионата мира - мужской и женский соответственно, однако предсказать силу участников этих турниров сейчас сложно, поскольку олимпийские лицензии там разыгрываться уже не будут.
Да и в целом непонятно, что будет дальше с AIBA, которая так и не смогла провести необходимые реформы. Там все еще остаются проблемы с финансовой деятельностью, управлением и судейством. Член исполкома МОК Ненад Лалович, который руководит рабочей группой по реформам в AIBA, даже не исключает, что национальные федерации могут создать новую организацию взамен существующей. Тем более что AIBA сейчас близка к банкротству: ее долги составляют $16 млн, и без поддержки МОК эта цифра может вырасти вдвое.
При этом финансовому положению МОК можно только позавидовать. На сессии организация подписала контракт сроком до 2032 года, который оценивается в $3 млрд. В прошлом году МОК заработал $2,2 млрд, львиную долю которых организация перераспределила между национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями, спортсменами и прочими организациями, которые занимаются развитием спорта. "Мы не коммерческая структура", - любит говорить Бах.
Было у него во время сессии и еще одно любимое словосочетание - устойчивое развитие (sustainability). Им он описал даже новую штаб-квартиру МОК, открытие которой состоялось накануне старта сессии. Здание стоимостью $145 млн построено с соблюдением высших экологических (sustainability можно перевести и как экологичность) стандартов, да и с виду оно смотрится вполне себе устойчивым.