Допинг, бокс, два кандидата. МОК обсудил проблемы олимпийского движения

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. Выборы олимпийской столицы 2026 года, изменение процедуры избрания места проведения следующих Игр, смутные времена в боксе и эхо допингового скандала в российском спорте - основные вопросы, которые поднимались на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. 134-я сессия МОК прошла в швейцарском городе с 24 по 26 июня. Главным ее событием стало избрание Милана и Кортина-д'Ампеццо местом проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. В борьбе за это право итальянская заявка обошла единственного конкурента - Стокгольм, чья концепция проведения Игр оказалась более сложной с логистической точки зрения, поскольку предполагала проведение соревнований в другой стране - в Латвии. Выбирать по-новому Через два дня после избрания олимпийской столицы сессия МОК утвердила поправки в Олимпийскую хартию, которые касались правил избрания места проведения Олимпийских игр. Теперь там отсутствует требование, согласно которому столица Игр должна быть выбрана за семь лет до их проведения. К такой практике МОК уже прибегал два года назад, когда без голосования определил столицы летних Игр 2024 и 2028 годов. Трехстороннее соглашение предполагало, что в 2024 году Олимпиаду проведет Париж, в 2028-м - Лос-Анджелес.

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Также из Олимпийской хартии исчез пункт, указывающий на то, что соревнования должны проходить именно в олимпийской столице. Для МОК приоритетным теперь будет наличие у кандидата постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов, что позволит сэкономить значительные средства на проведение Игр. Эта поправка вызвала беспокойство у члена МОК двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Она высказала опасения, что новая концепция проведения соревнований разобщит спортсменов во время Олимпиады, поскольку организаторы перестанут использовать Олимпийскую деревню, которая является одним из символом единства Игр. Впрочем, МОК в этом проблемы не видит, тем более что уже давно отошел от практики проведения соревнований в одном городе. Так было на зимних Играх в Ванкувере, после - на Играх в Пхёнчхане, теперь - в Милане, где помимо Кортина-д'Ампеццо будет еще два горных кластера. МОК вообще заявил о планах отойти от привычной схемы выбора олимпийской столицы: вместо ожидания заявок от городов организация хочет перейти к диалогу с возможными кандидатами на проведение Игр, что позволит в конечном итоге избежать процедуры голосования, в которой обязательно должен быть проигравший. Выборы столиц Игр 2024 и 2028 годов - как раз такая история. Не исключено, что повторится она и когда придет время избирать место проведения Олимпиады 2030 года. Когда это произойдет, точно теперь неизвестно, однако президент МОК Томас Бах отметил, что японский Саппоро, отказавшийся от продолжения кампании по выбору столицы Игр 2026 года, - в числе потенциальных кандидатов. Дело закрывается сотнями дел Еще одну важную тему в ходе сессии поднял президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди. Выступая в последний раз перед членами МОК (полномочия британца истекут в ноябре), он не мог пройти мимо главной темы его президентства - крупнейшего в истории российского спорта допингового скандала. Сейчас эта эпопея близка к завершению, но есть опасения, что для многих российских спортсменов, выступавших в период с 2012 по 2015 год, она может завершиться плачевно.