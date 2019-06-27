Кущенко: участие "Зенита" в Евролиге говорит о развитии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие третьего российского клуба - санкт-петербургского "Зенита" - в баскетбольной Евролиге является знаком правильного развития Единой лиги ВТБ. Об этом заявил ТАСС президент лиги Сергей Кущенко.

В четверг "Зенит" получил специальное приглашение для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Другими двумя клубами от России станут действующий победитель Евролиги ЦСКА и подмосковные "Химки".

"Третий клуб Единой лиги ВТБ в Евролиге - это говорит о правильности вектора развития нашего турнира, - сказал Кущенко. - Поздравляю "Зенит" и Санкт-Петербург с тем, что в следующем сезоне они увидят грандов европейского баскетбола: "Барселону", "Реал", "Фенербахче" и других. Надеюсь, это будет не единственный случай", - сказал Кущенко.