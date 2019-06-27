Федерация: включение брейк-данса в программу ОИ активизировало интерес к дисциплине

"Идея включения в программу Олимпийских игр настолько активизировала интерес к представителям брейк-данса, что для них это было немного непривычно, но они уже начинают адаптироваться к этому, им начинает это нравиться, так как понимают, что они многого добились, - заявил Кузнецов. - От ощущения участия в спортивном мероприятии у них возрастает элемент доверия к ФТСАРР, что приводит к тому, что больше детей пойдет заниматься брейкингом, больше ребят будет принимать участие в спортивных мероприятиях. Мы уже формируем программу подготовки на пять лет вперед, потому что понимаем, что, выиграв юношескую Олимпиаду в Буэнос-Айресе, захотим подтвердить этот успех на взрослой Олимпиаде, шансы есть".

"Брейкинг существует не одно десятилетие, это культура со своими традициями, никто не думал, что это когда-то будет спортом. На данный момент идет эволюция в мышлении танцоров - большая часть представителей брейкинга уже настраивается на спортивные мероприятия, победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и так далее, но также есть представители брейкинга, которые не ставили изначально перед собой целью участие в спортивных соревнованиях, так как они живут этой культурой, им не нужны медали, а важен дух и традиции. Буквально через день после сессии в Лозанне мы стараемся показать на мероприятии в Сочи традиционную по духу атмосферу брейкинга, к чему привыкли сами участники", - отметил он.

В Сочи с 26 по 30 июня проходит международный турнир Sochi Open - 2019, ставший первым глобальным мультиспортивным проектом ФТСАРР. В соревнованиях представлены такие направления, как танцевальный спорт, брейкинг, акробатический рок-н-ролл и буги-вуги.