Глава координационной комиссии Евроигр: соревнования в Минске превзошли все ожидания

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Европейские игры, которые прошли в Минске, были проведены великолепно и превзошли все ожидания. Такое мнение высказал на пресс-конференции в воскресенье председатель координационной комиссии II Европейских игр Спирос Капралос.

"Эти Игры превзошли все ожидания, за последние годы мы потратили много сил в данном городе, но сейчас мы увидели, как усердно работали люди здесь. Уже получили отличную обратную связь от спортсменов и олимпийских комитетов. Атлеты говорили, что в деревне все было замечательно, отличная еда, проживание и транспорт. Все люди, от официальных лиц до зрителей, подчеркивали, что город очень чистый и гостеприимный", - сказал Капралос.

"Здесь была замечательная работа волонтеров, которые трудились с утра до вечера. Двоих мы отметили особенно, они сегодня выдавали медали на гимнастике и на велосипедном спорте, они были сердцем игр, - добавил Капралос. - Большая работа была проведена дирекцией, Белорусский олимпийский комитет должен гордиться тем, что провел такие игры. Самые лучшие спортсмены Европы не разочаровали нас, хочу пожелать всем удачи в подготовке к Олимпиаде".

Европейские игры в Минске прошли с 21 по 30 июня.