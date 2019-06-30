Катулин: Европейские игры в Минске открыли Белоруссию всему миру

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Европейские игры, которые прошли в Минске, открыли Белоруссию всему миру. Такое мнение высказал на пресс-конференции в пятницу директор фонда "Дирекция Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

"Мы проделали сложную работу, но можно сказать, что наши мечты сбылись. Начиная готовить Игры, мы пытались решить две проблемы - организовать самые гостеприимные Игры и открыть Белоруссию для всего мира, показать, что Белоруссия является привлекательным местом для бизнеса и туризма. И нам удалось этого достичь", - сказал Катулин.

"Вся страна была вдохновлена этими Играми и пыталась проявить себя как можно лучше, и это удалось. Мы рады, что 50 стран приехали сюда, выставив самых сильных атлетов, - добавил Катулин. - Спасибо волонтерам, без них невозможно было организовать соревнования, спасибо морю болельщиков, они дали самую сильную поддержку, благодаря которой мы показали лучшие результаты в истории белорусского спорта. Тройка наиболее популярных видов спорта - легкая атлетика, гимнастика, бокс".

Катулин рассказал, что уровень организации Игр в Минске отметили все участники соревнований и представители Национальных олимпийских комитетов (НОК).

"Самая главная оценка - это оценка 50 НОК и всех спортсменов, которые участвовали в Играх. Мы услышали только позитивные оценки. Это является самым главным мерилом для организаторов соревнований", - сказал Катулин.

Европейские игры прошли с 21 по 30 июня. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная России, выигравшая 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На втором месте хозяева Игр (24-16-29), третье место заняла команда Украины (16-17-18).