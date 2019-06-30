Виды военных искусств могут быть добавлены в программу Евроигр-2023 в Кракове

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Виды военных искусств могут быть представлены в программе третьих Европейских игр, которые пройдут в польском Кракове в 2023 году. Об этом на итоговой пресс-конференции в воскресенье заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич.

Вторые Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Через четыре года континентальные соревнования пройдут в польском Кракове.

"Игры в Польше позволят адаптироваться к стране, к идентичности, будут добавлены определенные виды военных искусств, другие виды. Мы попытаемся организовать Игры, чтобы спортсмены получили возможность квалифицироваться на Олимпиаду-2024, чтобы все страны отправляли сильнейших спортсменов в дальнейшем, хотим акцентировать спортивную идентичность страны, это нам дает много новых возможностей", - заявил Кочиянчич.

"Нам надо быть осторожными с проведением таких континентальных турниров, чтобы они не разрушили эту идею на других континентах, потому что Европа очень сильна в спорте. Мы организуем Игры иначе, хотим избежать главную проблему, которые сопровождает Олимпийские игры - это повторение программы, мы хотим оставаться в рамках, которыми можно управлять, чтобы давать импульс спорту. Успех первых двух Игр позволит нам в дальнейшем следовать налаженной системе, мы не хотим повторять прошлые Игры, будем вносить что-то новое, но при этом будем находиться в некоторых рамках", - добавил он.

Церемония закрытия Европейских игр состоится позднее в воскресенье, начало - 22:00 мск.