Тренер ЦСКА Овчинников не исключил, что в будущем может возглавить какой-либо клуб

"У нас всех [тренеров] годовые соглашения, которые мы продлеваем перед каждым сезоном. Я хочу побеждать и выигрывать вместе с командой, чтобы у клуба было больше трофеев, - сказал Овчинников. - Меня все устраивает, я работаю с хорошими ребятами, тренерами, руководителями. А как будет дальше, посмотрим".

В ЦСКА Овчинников курирует работу голкиперов и молодежной команды клуба. "Свою работу я все равно оцениваю только рядом с Игорем (Акинфеевым, вратарем ЦСКА - прим. ТАСС), но я не классический тренер вратарей. Все равно наступит тот момент, когда мне захочется стать главным тренером какого-то клуба. Но на сегодняшний день меня все устраивает, и вместе с командой и клубом мы идем к новым вершинам", - подчеркнул он.

Овчинников отметил, что предложения возглавить тот или иной клуб в качестве главного тренера ему приходят каждый год. "Просто надо учитывать тот фактор, что из ЦСКА уходить куда-то просто так нецелесообразно. На сегодняшний день я не хочу никуда уходить. В любом случае я позиционирую себя только с Игорем — если я нужен ему, то я рядом. Дальше будем смотреть", - сказал он.

Овчинников работал главным тренером в краснодарской "Кубани" (2009), брянском "Динамо" (2010) и минском "Динамо" (2011).